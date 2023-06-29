Когда уже тепло? Изучаем прогноз погоды на июль в Новосибирске

Июль в Новосибирске ожидается теплым, но пасмурным и дождливым. Такие прогнозы подготовили онлайн-сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет. Мы изучили их.

По сведениям «Яндекс.Погоды», в первой половине июля температуры днем будут в районе +23... +27 градусов. При этом в городе ожидаются переменная облачность и небольшие дожди. Во второй половине месяца будет чуть прохладнее — дневные температуры составят +23... +25 градусов. В конце июля сервис обещает 4 солнечных дня, в остальное время будет пасмурно и временами дождливо.