Когда уже тепло? Изучаем прогноз погоды на июль в Новосибирске

Июль в Новосибирске ожидается теплым, но пасмурным и дождливым. Такие прогнозы подготовили онлайн-сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет. Мы изучили их.
По сведениям «Яндекс.Погоды», в первой половине июля температуры днем будут в районе
Сайт Gismeteo тоже обещает жаркую и дождливую погоду в начале месяца. Первые две недели температуры днем будут в районе
AccuWeather также прогнозирует высокие температуры в начале месяца — в некоторые дни в городе потеплеет до +30 градусов. При этом ожидается переменная облачность, 6, 9, 10, 12 и 13 июля — дожди и грозы. Во второй половине месяца будет чуть больше солнечных дней, а температуры днем будут в районе
Пока в Новосибирске прохладно и дождливо. Вчера в Новосибирске прошла гроза. МЧС разослало штормовое предупреждение: со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщалось, что в регионе ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер
Из-за сильного ветра в городе и области аварийно отключили электричество.