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Тема дняПрогноз погоды на июль
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Когда уже тепло? Изучаем прогноз погоды на июль в Новосибирске

Пока прогноз не сильно радует

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В первую половину месяца ожидаются жара и дожди

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Июль в Новосибирске ожидается теплым, но пасмурным и дождливым. Такие прогнозы подготовили онлайн-сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет. Мы изучили их.

По сведениям «Яндекс.Погоды», в первой половине июля температуры днем будут в районе +23... +27 градусов. При этом в городе ожидаются переменная облачность и небольшие дожди. Во второй половине месяца будет чуть прохладнее — дневные температуры составят +23... +25 градусов. В конце июля сервис обещает 4 солнечных дня, в остальное время будет пасмурно и временами дождливо.

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Сайт Gismeteo тоже обещает жаркую и дождливую погоду в начале месяца. Первые две недели температуры днем будут в районе +25... +29, при этом с дождями. Затем новосибирцев ждет небольшое похолодание — 18 июля ожидается +15 и дождь. В конце месяца средние температуры днем составят +18... +23 градуса, ожидаются облачность и дожди.

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AccuWeather также прогнозирует высокие температуры в начале месяца — в некоторые дни в городе потеплеет до +30 градусов. При этом ожидается переменная облачность, 6, 9, 10, 12 и 13 июля — дожди и грозы. Во второй половине месяца будет чуть больше солнечных дней, а температуры днем будут в районе +21... +24 градусов. Кроме того, AccuWeather сообщает об опасности пожаров в регионе.

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Пока в Новосибирске прохладно и дождливо. Вчера в Новосибирске прошла гроза. МЧС разослало штормовое предупреждение: со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщалось, что в регионе ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер 17–23 м/с.

Из-за сильного ветра в городе и области аварийно отключили электричество.

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