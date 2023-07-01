freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 88.38
eur 96.02
Тема дняВ Новосибирске на три дня перекроют дороги у ЛДС
Все новости
Все новости

«12 литров за 2 часа»: новосибирцы массово едут в леса собирать землянику

Ягоду горожане собирают ведрами

1 385

По словам сибиряка, для массового сбора ягода еще не поспела

Поделиться

В Новосибирской области начался сезон сбора земляники. Спелую ягоду горожане собирают целыми ведрами.

Так, сибиряк Константин Зеленцов вместе с супругой собрали 12 литров земляники в Искитимском районе всего за 2 часа. Фото даров леса мужчина опубликовал в паблике «Грибы и грибные места НСО» во «ВКонтакте».

— Вчера поздно поехал за ягодой, в 20:00, и до 22:00 собирали вдвоем с супругой в четыре руки около 12 литров. Ягода местами есть, старались брать только крупную и отборную. Ехать можно за ней, но массового сбора еще нет, — написал мужчина.

Ранее на основании данных новосибирцев мы собрали карту самых ягодных мест региона.

ЗемляникаНовосибирскЯгода
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter