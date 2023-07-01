«12 литров за 2 часа»: новосибирцы массово едут в леса собирать землянику

— Вчера поздно поехал за ягодой, в 20:00, и до 22:00 собирали вдвоем с супругой в четыре руки около 12 литров. Ягода местами есть, старались брать только крупную и отборную. Ехать можно за ней, но массового сбора еще нет, — написал мужчина.

