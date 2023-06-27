Собирают огромными ведрами: земляника поспела в новосибирских лесах — карта самых ягодных мест

В Новосибирской области начался сезон сбора земляники. Ягода поспела, и горожане везут дары природы из леса ведрами.
Сбором ягод похвастались пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023». На основании данных из группы и по сообщениям читателей НГС мы собрали карту самых ягодных мест региона.
Смотрим, что уже удалось собрать новосибирцам, а главное — где.
Приближается июль — время, когда из леса сложно будет уйти с пустой корзинкой. Мы узнали у экспертов, что грибники будут собирать в ближайшее время, и составили карты самых грибных мест.