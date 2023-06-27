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По грибы, по ягоды

Собирают огромными ведрами: земляника поспела в новосибирских лесах — карта самых ягодных мест

Скоро начнется сезон и полевой клубники

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Чтобы собрать столько ягоды, нужно приложить много усилий

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В Новосибирской области начался сезон сбора земляники. Ягода поспела, и горожане везут дары природы из леса ведрами.

Сбором ягод похвастались пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023». На основании данных из группы и по сообщениям читателей НГС мы собрали карту самых ягодных мест региона.

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Смотрим, что уже удалось собрать новосибирцам, а главное — где.

Ягодка из Черепановского района

Ягодка из Черепановского района

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Яркие кусты в Кольцово

Яркие кусты в Кольцово

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Собрать удалось в Первомайском районе

Собрать удалось в Первомайском районе

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Ягода собрана в районе Сузуна

Ягода собрана в районе Сузуна

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Приближается июль — время, когда из леса сложно будет уйти с пустой корзинкой. Мы узнали у экспертов, что грибники будут собирать в ближайшее время, и составили карты самых грибных мест.

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