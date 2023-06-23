Время боровиков и маслят: что новосибирцы смогут собрать в июле — секретная карта самых грибных мест НСО от биолога

Грибной сезон в этом году не такой обильный, как обычно, — свое дело сделали и жара, и засуха. Но приближается июль — время, когда из леса сложно будет уйти с пустой корзинкой. Корреспондент НГС узнала у экспертов, что грибники будут собирать в ближайшее время и какие опасные двойники есть у популярных грибов, и составила карты самых грибных мест.
Почему в этом году так мало грибов
Грибной сезон в Новосибирской области уже давно начался, но похвастаться грибникам пока особо нечем. Всему виной аномальная жара и, конечно, засуха.
— Для образования плодовых тел грибницам нужен запас влаги, поэтому если нет дождей — то нет грибов. В Новосибирской области даже посевы по второму разу засевают из-за засухи, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Но страшного в этом для грибов нет ничего. Будут дожди, и грибницы этим воспользуются.
Поэтому не стоит отчаиваться. В июле, помимо подберезовиков и белых грибов, уже можно будет более массово собирать маслята, подосиновики, лисички, различные сыроежки. Из менее популярных и привычных грибов — вешенки легочные, валуи, дубовики оливково-бурые.
Где собирать грибы
Читатели НГС, а также пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» поделились местами, где можно получить неплохой улов.
Ринат Султанов также согласился раскрыть грибные места Новосибирской области — он составил свою карту на основе многолетних наблюдений. Публикуем и ее в помощь начинающим грибникам.
Опасные двойники
Самый ядовитый и опасный гриб — бледная поганка. В погоне за сыроежками можно случайно сорвать ее, поэтому нужно быть очень внимательными.
Смертельная доза бледной поганки — всего около 30 граммов гриба. Термическая обработка не устраняет токсины!
В Новосибирской области с каждым годом всё чаще находят бледную поганку, обычно в посадках дуба и липы — в идеальных для ядовитого гриба условиях.
— Признаки отравления появляются через сутки или даже двое, когда яды хорошо всосались в кровь. Без помощи в стационаре выздоровления быть не может, — объяснила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Пластинки у поганки белые, могут быть кремового оттенка, а в основании у нее есть мешочек.
— На ножке у бледной поганки всегда есть кольцо. Когда гриб молодой, пластинки закрыты частным покрывалом, чтобы их спрятать. Когда гриб вырастает, он отрывается и повисает на ножке в виде кольца, — перечислила признаки Ирина Горбунова.
Неприятный, но несмертельный двойник подберезовиков и белых грибов — желчный гриб.
— Он очень горький, поэтому его и назвали так. Отравления серьезного этот гриб не вызывает, но испортит все грибы, с которыми вы его приготовите, — объяснила Ирина Горбунова.
У желчного гриба коричневая сеточка, а трубочки слегка розового цвета, которые по мере старения становятся грязно-розовыми.
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