Время боровиков и маслят: что новосибирцы смогут собрать в июле — секретная карта самых грибных мест НСО от биолога

Грибной сезон в Новосибирской области уже давно начался, но похвастаться грибникам пока особо нечем. Всему виной аномальная жара и, конечно, засуха.

— Для образования плодовых тел грибницам нужен запас влаги, поэтому если нет дождей — то нет грибов. В Новосибирской области даже посевы по второму разу засевают из-за засухи, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Но страшного в этом для грибов нет ничего. Будут дожди, и грибницы этим воспользуются.