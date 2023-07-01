Стоимость доходит до 1,5 миллиона рублей: сколько стоит отдохнуть на курортах Краснодарского края во второй половине лета

Этим летом Кубань планирует принять до 9 миллионов туристов, при этом пик потока отдыхающих на побережье придется на конец июля и август, когда море уже достаточно прогрелось. Наши краснодарские коллеги из 93.RU изучили цены на отдых на самых популярных курортах региона и узнали, где будет меньше всего отдыхающих. Они поговорили с экспертами и воспользовались сервисом бронирования Ostrovok.ru, чтобы рассчитать, сколько будет стоит размещение для двух туристов на 10 ночей.
Как рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, в
Анапа
Спрос на туры в Анапу в сравнении с прошлым годом вырос на 50% и более. Как говорят эксперты АТОР, этот показатель растет быстрее, чем в Сочи. Курорт традиционно привлекателен для семейного отдыха. Среди главных причин повышения спроса — отток туристов из Крыма и отказ от поездок за границу.
Экономнее всего остановиться в гостевых домах. Их на анапском побережье почти в два раза больше, чем отелей. Размещение с 15 июля и до конца августа на 10 ночей для двоих стоит от 7 до
Чем дороже, тем больше услуг включено в стоимость: питание, бассейн, вид на море, ванная комната в номере и так далее. К слову, бесплатный интернет и телевидение есть в 90% случаев. Ну и конечно, чем ближе дом находится к береговой линии, тем больше вы заплатите за жилье. Однако даже самый дешевый вариант за
Что касается отелей и гостиниц, то тут ценник начинается от
Систему «всё включено» предлагают всего 24 отеля и гостевых дома в Анапе. Стоимость проживания на 10 ночей на двоих с трехразовым питанием стартует от
— Да, ценник на отели по системе «всё включено» дороже, но опять же многие туристы потратят на питание в заведениях города еще больше. Реальная цена трехразового питания по системе «всё включено» — 1500 рублей в сутки. Но при выборе отеля люди это игнорируют, не учитывая, что в городе ты не поешь на эти сэкономленные деньги три раза в день — выйдет только дороже, — поделился Ромашкин.
Сочи
Пожалуй, это самый дорогой курорт в Краснодарском крае. Сразу оговоримся: это касается центра Сочи, а вот в Лазаревском районе или в Адлере можно найти более дешевые предложения, здесь много отельеров, за счет чего растет конкуренция.
Самый экономный вариант для двоих на 10 ночей — остановиться в кемпинге и ночевать в палатке. Такой отдых обойдется в 10 тысяч рублей. Из плюсов — до пляжа всего
Если вам по душе спать в кровати, то следом в ценовом диапазоне идут гостевые дома — от 12 до
Что касается отелей, то самый дешевый вариант во второй половине лета в Адлере —
Систему «всё включено» рядом с побережьем предлагают всего восемь отелей. С середины июля и до
Ну а если вы решили совсем уж шикануть, то можете снять виллу около пляжа «Маяк» за
Напомним, что Сочи остается единственным курортом Краснодарского края, где открыт аэропорт. Поэтому большинство отдыхающих россиян так или иначе будут ехать через город. По оценкам представителей туротрасли, спрос на отдых в Сочи вырастет на 25%. А стоимость проживания в отелях за год возросла до 40%.
Геленджик
Курорт по площади меньше, чем Сочи и Анапа, но всё равно традиционно пользуется спросом у отдыхающих. В 2014 году Геленджик признали лучшим пляжным курортом России, сейчас же его популярность спала. Местные отельеры понимают это и не задирают цены слишком высоко.
— Геленджик, наверное, для тех, кто его «попробовал на вкус» в последние пару лет. Город сильно изменился в лучшую сторону. Набережную очистили от кафешек из «говна и палок». Например, гости «Южной дачи» — это семьи среднего достатка 30–50 лет с 1–2 детьми или без детей, предпочитающие тихий отдых (не набережная), большинство приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, есть и местные — из Краснодарского края и Ростовской области, — поделился Олег Козыров, владелец мини-отеля «Южная дача» в Геленджике.
Номер в гостевом доме в 500 метрах от моря на 10 ночей на двоих обойдется всего в
— По оценкам экспертов, спрос на отдых в Геленджике вырастет на 20% в сравнении с прошлым годом. Что интересно, в 2022 году, несмотря на закрытый аэропорт, спрос на отдых там также вырос примерно на 20%, — рассказал нам вице-премьер АТОР Сергей Ромашкин.
Цены на отели варьируются от 28 до 350 тысяч рублей. Больше всего предложений в диапазоне от 45 до
— Большинство отелей использует динамическое ценообразование. Это значит, что цену диктуют спрос и загрузка, стоимость не прописывается как с десяток лет назад на сезон, а еженедельно корректируется вверх или вниз, — отметил Олег Козыров.
Азовское море
Отдых здесь не так популярен, как на Черном море. Сергей Ромашкин считает, что спрос на Азовское море среди туристов в 2023 году вырастет не больше чем на 5%. Поэтому мы решили рассмотреть сразу три самых известных курорта. Цены вас приятно удивят.
Ейск
Самый дешевый вариант на 10 ночей для двоих — 12,8 тысячи рублей в 300 метрах от пляжа. Самый дорогой —
Голубицкая
Стоимость жилья вблизи моря начинается от 13,8 тысячи рублей. Средняя цена —
Кучугуры
Остановиться на 10 ночей в самом дешевом гостевом доме стоит 12,8 тысячи рублей. Средняя стоимость —
Сколько брать с собой денег?
— Средний чек колеблется от 38 до 43 тысяч рублей на одного человека на 10 ночей без стоимости дороги. Если же мы берем еще и траты на проезд на самолете, поезде или машине, то грубо говоря, на одного можно уложиться в