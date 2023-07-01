Стоимость доходит до 1,5 миллиона рублей: сколько стоит отдохнуть на курортах Краснодарского края во второй половине лета

Систему «всё включено» предлагают всего 24 отеля и гостевых дома в Анапе. Стоимость проживания на 10 ночей на двоих с трехразовым питанием стартует от 49 тысяч рублей. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что такая опция в отелях позволяет сэкономить на отдыхе семьям с детьми.



— Да, ценник на отели по системе «всё включено» дороже, но опять же многие туристы потратят на питание в заведениях города еще больше. Реальная цена трехразового питания по системе «всё включено» — 1500 рублей в сутки. Но при выборе отеля люди это игнорируют, не учитывая, что в городе ты не поешь на эти сэкономленные деньги три раза в день — выйдет только дороже, — поделился Ромашкин.

