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Лето возвращается: каким будет начало июля в Новосибирске — прогноз от синоптиков

На субботу еще обещают дожди, но после погода будет без осадков

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В Новосибирске уже несколько дней держится прохладная погода

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В Новосибирске на выходных ожидается повышение температур. В первые дни июля из Новосибирска уйдут дожди и придет летняя погода.

— Ожидаем повышение дневных температур. Холодные фронты уходят на восток. Однородная воздушная масса в слабых потоках и прогрев идет постепенный. Восточные и юго-восточные потоки пока сохранятся. То есть фонд температуры будет повышенный, но ветер восточный, — рассказала ведущий синоптик Западно-Сибирского метеоцентра Марина Виноградова.

В субботу, 1 июля, небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, завтра днем +20... +22 градуса.

В воскресенье, 2 июля, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет и перейдет на юго-восточное направление, 2–7 м/с. Ночью обещают +11... +13 градусов, в пригороде +8... +10 градусов, днем будет +22... +24 градуса.

В понедельник, 3 июля, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет и перейдет на юго-восточное направление, 2–7 м/с. Ночью обещают +13... +15 градусов, в пригороде +8... +10 градусов. Днем обещают +24... +26 градусов.

На выходных начинается второй месяц лета. Июль обещают теплым, но пасмурным и дождливым. Такие прогнозы подготовили онлайн-сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет. Мы изучили их.

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