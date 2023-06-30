Лето возвращается: каким будет начало июля в Новосибирске — прогноз от синоптиков

В Новосибирске на выходных ожидается повышение температур. В первые дни июля из Новосибирска уйдут дожди и придет летняя погода.
— Ожидаем повышение дневных температур. Холодные фронты уходят на восток. Однородная воздушная масса в слабых потоках и прогрев идет постепенный. Восточные и юго-восточные потоки пока сохранятся. То есть фонд температуры будет повышенный, но ветер восточный, — рассказала ведущий синоптик Западно-Сибирского метеоцентра Марина Виноградова.
В субботу, 1 июля, небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный,
В воскресенье, 2 июля, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет и перейдет на юго-восточное направление,
В понедельник, 3 июля, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет и перейдет на юго-восточное направление,
На выходных начинается второй месяц лета. Июль обещают теплым, но пасмурным и дождливым. Такие прогнозы подготовили онлайн-сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет. Мы изучили их.