Штормовое предупреждение от МЧС: в НСО ожидается град, гроза и сильный ветер

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 27 июня.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в области ожидается дождь, град и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомство разослало новосибирцам по СМС.
— Местами возможны грозы, дожди, град, усиление ветра с порывами до 22 м/с, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, 27 июня температура воздуха за окном в дневное время составит
Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, сибиряков ожидают холод, ветер и осадки.