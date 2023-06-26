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Штормовое предупреждение от МЧС: в НСО ожидается град, гроза и сильный ветер

Порывы будут достигать 22 м/с

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Погода изменится уже завтра

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды на 27 июня.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в области ожидается дождь, град и сильный ветер — сообщение с такой информацией ведомство разослало новосибирцам по СМС.

— Местами возможны грозы, дожди, град, усиление ветра с порывами до 22 м/с, — пояснили в ведомстве.

Местами возможны грозы

Местами возможны грозы

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Как уточнили в Западно-Сибирском метеоцентре, 27 июня температура воздуха за окном в дневное время составит +23… +25 градусов, ночью ожидается +11… +13 градусов.

Ранее синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. По данным специалистов, сибиряков ожидают холод, ветер и осадки.

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