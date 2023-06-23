Жара или ливень? Какой будет погода на День города в Новосибирске

В Новосибирске на выходных, 24 и 25 июня, прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура днем составит
— Сейчас к нам зашел холод с районов Тобольска, Ханты-Мансийска, поэтому сегодня низкий фон температур днем. Потом воздушная масса будет постепенно трансформироваться, будет небольшое повышение температуры, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.
В Новосибирске ночью 24 июня ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью составит
В воскресенье, 25 июня, без осадков, температура ночью
На этих выходных в центре Новосибирска, на Михайловской набережной и в парке «Арена» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Рассказываем, что будет в программе.