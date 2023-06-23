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Жара или ливень? Какой будет погода на День города в Новосибирске

Синоптики подготовили прогноз на предстоящие выходные

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На выходных в городе прогнозируют небольшое потепление

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В Новосибирске на выходных, 24 и 25 июня, прогнозируют сухую и теплую погоду. Температура днем составит +18... +22 градуса.

— Сейчас к нам зашел холод с районов Тобольска, Ханты-Мансийска, поэтому сегодня низкий фон температур днем. Потом воздушная масса будет постепенно трансформироваться, будет небольшое повышение температуры, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

В Новосибирске ночью 24 июня ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью составит +8... +10 градусов, днем +18... +20 градусов, ветер северный силой 3–8 м/с, местами до 13 м/с.

В воскресенье, 25 июня, без осадков, температура ночью +8... +10 градусов, днем +20... +22 градуса, ветер северный 3–8 м/с с порывами до 13 м/с. 26 июня ночью ожидается +9... +11 градусов, днем +20... +22 градуса, ветер северо-восточный.

На этих выходных в центре Новосибирска, на Михайловской набережной и в парке «Арена» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Рассказываем, что будет в программе.

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