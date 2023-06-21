Достаем куртки: в Новосибирске задержится прохладная погода — температура опустится до +8 градусов

В Новосибирске прохладная погода задержится на несколько дней. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, Новосибирская область попала в холодный фронт. До конца недели в Новосибирске будет умеренная погода со свежим ветром и практически без осадков.
— Вчера проходил холодный фронт. Сейчас у нас прохладная воздушная масса. Циклон смещается через Омскую область в Ханты-Мансийск. Мы попали в его холодную часть. Температуры опустились ниже +25 градусов, в ночные часы довольно низкие. До +12...+13 градусов по области в ночное время, — рассказала ведущий синоптик Марина Виноградова
В четверг, 22 июня, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.
В пятницу, 23 июня, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 6–12 м/с. Ночью обещают +8...+10 градусов, днем будет +15...+17 градусов.
В субботу, 24 июня, без осадков. Ветер днем и ночью северо-восточный 4–9 м/с. Ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19 градусов.
В Новосибирске 24 на улице Ленина начнется фестиваль цветов, но пешеходную зону украшают уже сейчас. Как выглядит «цветочный» уголок в центре Новосибирска можете посмотреть в фоторепортаже.