Достаем куртки: в Новосибирске задержится прохладная погода — температура опустится до +8 градусов

— Вчера проходил холодный фронт. Сейчас у нас прохладная воздушная масса. Циклон смещается через Омскую область в Ханты-Мансийск. Мы попали в его холодную часть. Температуры опустились ниже +25 градусов, в ночные часы довольно низкие. До +12...+13 градусов по области в ночное время, — рассказала ведущий синоптик Марина Виноградова