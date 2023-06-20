«Погода отстает на месяц»: в российских регионах летом — аномальная жара и ливни со снегом. Это нормально?

В начале июня в некоторые регионы России пришла аномальная жара, да такая, что многолетние температурные рекорды склонили перед ней голову и уступили пьедестал почета. При этом такое происходило и в мае — весеннем месяце, который обычно не отличается жарой за +30. Но уже спустя две недели ситуация резко изменилась, и жаркое лето как будто откатилось назад к прохладной весне — температура резко понизилась, где-то начались сильные ливни и град, а где-то и мокрый снег. Что происходит с летом в России? Это вообще нормально для погоды?
От аномальной жары до снега
Летняя погода в российских регионах выглядит совершенно по-разному: пока одни изнывают от нестерпимой жары, другие заливает дождем. В начале июня жаркие температурные рекорды были побиты сразу в нескольких регионах. В Омске 6 июня температура достигла +37 градусов — такого в городе не видели с 1939 года. В Новосибирской области и вовсе был побит столетний температурный рекорд, а воздух в некоторых районах прогревался до
Но не всем регионам так повезло. Например, в Ярославскую область на время длинных выходных пришли заморозки до -2 градусов (ночью и утром), а в Иркутской области и вовсе выпал мокрый снег — не повезло городу Тайшету. В самом же Иркутске в это время шли дожди, а температура воздуха составляла от +12 до +17 градусов.
При этом спустя две недели картина резко изменилась — в регионах, где совсем недавно было нестерпимо жарко, погода резко испортилась. Свердловская область оказалась в тылу циклона — температура упала до
Погода отстает от развития
Что же происходит с погодой этим летом? По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, резкие перепады температур становятся обычным делом, а связано это всё с глобальным потеплением.
— Такие резкие перепады температур становятся сейчас рутинным делом, поскольку в период потепления климата увеличивается изменчивость погоды. Нормальная, обычная погода повторяется меньше, но чаще проявляются экстремальные события — очень жаркая погода, сухая и жаркая погода или прохладная с осадками, — рассказал Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
По словам метеоролога, нынешнее резкое похолодание в некоторых регионах России связано с тем, что на территорию страны пришли холодные воздушные массы из Арктики.
— Они следуют прямиком на юг Западной Сибири, — пояснил Роман Вильфанд. — Как минимум до середины недели максимальные температурные дневные значения будут составлять от +12 до +16 градусов, это отклонение от нормы. Оно означает, что температура будет на 5–6 градусов ниже нормы, это очень много. Это не июньская, а майская погода — еще первой декады. Погода как минимум на месяц будет отставать от своего развития, — пояснил Роман Вильфанд.
Климатолог Андрей Киселев отметил, что на погоду влияет не только глобальное потепление — на определенном промежутке времени происходят и другие изменения, более или менее заметные людям.
— Например, меняется гидрологический цикл — на смену легким дождичкам приходят сильные ливневые дожди. Где-то усиливается режим сильных дождей, где-то — засухи. Меняется то, что происходит в атмосфере и океане, меняется их динамика — это простому человеку незаметно. Еще одно проявление — это учащение климатических катаклизмов. Чаще всего происходит явление, называемое «волны тепла» — когда на какой-то значительной территории не менее пяти дней температура превосходит климатическую норму не менее чем на пять градусов, — объяснил Андрей Киселев.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
По словам климатолога, в ближайшие годы сохранится тенденция на то, что средняя температура летом будет только увеличиваться, как и число аномальных событий.
— По статистике, те случаи, которые нанесли ущерб либо экономике, либо благополучию человека, сейчас происходят в два раза чаще, чем в конце прошлого века. Эта тенденция сохранится, что бы мы ни делали, поскольку климатическая система инерционна и должна переварить наши действия, а на это уходит время, и не маленькое, — пояснил Андрей Киселев.
Что предсказывали на июнь синоптики
Согласно вероятностному прогнозу от Росгидромета, июнь изначально планировался жарким не для всех регионов. Среднемесячную температуру выше нормы прогнозировали в северных и восточных регионах Северо-Западного федерального округа, в северных и центральных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на большей части Якутии. Большое количество осадков ожидалось в Оренбургской и Магаданской областях, на юге Уральского федерального округа и Чукотки, северо-востоке Якутии, севере Камчатки и Южного федерального округа. Дефицит же осадков прогнозировали на юге Сибирского федерального округа и на западе Якутии.
Мы подробно рассказывали о том, чего ожидают от погоды этим летом синоптики, и приводили подробный прогноз.