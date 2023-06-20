«Погода отстает на месяц»: в российских регионах летом — аномальная жара и ливни со снегом. Это нормально?

Но не всем регионам так повезло. Например, в Ярославскую область на время длинных выходных пришли заморозки до -2 градусов (ночью и утром), а в Иркутской области и вовсе выпал мокрый снег — не повезло городу Тайшету. В самом же Иркутске в это время шли дожди, а температура воздуха составляла от +12 до +17 градусов.

При этом спустя две недели картина резко изменилась — в регионах, где совсем недавно было нестерпимо жарко, погода резко испортилась. Свердловская область оказалась в тылу циклона — температура упала до +10... +15 градусов, а в районах идет град и объявлено штормовое предупреждение. В Челябинской области ждут дожди с мокрым снегом, а юг России и вовсе затапливает — в Краснодарском крае с начала лета идут проливные дожди, из-за чего местные реки выходят из берегов. Например, из-за разлива реки Мацесты в Сочи затопило улицы — пляжи на курорте закрылись, а жителей города даже готовили к эвакуации.