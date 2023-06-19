Ветер до 25 м/с и град: МЧС выпустило штормовое предупреждение для новосибирцев

В Новосибирске в ближайшие два дня ожидаются дожди. Также в регионе возможен сильный ветер и град.
— У нас будет проходить холодный фронт к вечеру
20 июня ночью преимущественно без осадков. Днем по городу местами небольшой дождь и гроза. Температура ночью составит
В среду, 21 июня, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ночью
22 июня местами небольшой дождь, ночью температура составит
Некоторые жители региона получили предупреждение о том, что завтра, 20 июня, в регионе ожидается шквалистый ветер до
НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили интернет-сервисы. Читайте, когда ждать самый промозглый день.