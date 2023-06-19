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Тема дняСтрашные глянцевые тараканы в Новосибирске
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Ветер до 25 м/с и град: МЧС выпустило штормовое предупреждение для новосибирцев

Похолодание ждут 20 июня

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Дожди ожидаются днем и ночью

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В Новосибирске в ближайшие два дня ожидаются дожди. Также в регионе возможен сильный ветер и град.

— У нас будет проходить холодный фронт к вечеру 20 июня и 21 июня, поэтому температурный фон начнет понижаться. Основное похолодание мы ждем на выходные, температура составит +16... +21 градус по территории области, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.

20 июня ночью преимущественно без осадков. Днем по городу местами небольшой дождь и гроза. Температура ночью составит +17… +19 градусов, днем +22… +29 градусов, в течение дня понижение до +21… +23 градусов. Ветер юго-восточный ночью силой 6–11 м/с, днем 9–14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В среду, 21 июня, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ночью +9… +11 градусов, днем +21… +23 градуса. Ветер юго-западный ночью силой 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Днем 8–13 м/с с усилением до 17 м/с.

22 июня местами небольшой дождь, ночью температура составит +9… +11 градусов, днем +19… +21 градус. Ветер юго-западный 6–11 м/с.

Некоторые жители региона получили предупреждение о том, что завтра, 20 июня, в регионе ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, а также сильные дожди, грозы и град.

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НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили интернет-сервисы. Читайте, когда ждать самый промозглый день.

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