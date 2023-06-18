По области до +2 градусов: сильная волна холода идет в Новосибирск — когда будет самый промозглый день

В Новосибирске ожидается похолодание — на следующей рабочей неделе лучше захватить с собой зонтик, так как дожди будут идти минимум четыре дня.
По данным гидрометцентра, тепло будет только в понедельник, 19 июня. Днем около +28 градусов. А в четверг уже ожидается в светлое время суток до +18 градусов. По ночам температура может опускаться до +10 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода» также сообщает, что самым холодным днем станет четверг с температурой в +19 градусов днем. Такие показатели продержатся три дня. При этом сервис обещает солнечную среду
Сервис Gismeteo сообщает, что в четверг, в самый холодный день на неделе, в светлое время суток будет всего +16 градусов. Ночью температура опустится до +7 градусов. Дожди ожидаются во вторник, четверг, субботу и воскресенье.
«Западно-Сибирское УГМС» предупреждает, что в Новосибирской области температура ночью в ближайшие двое суток может опуститься местами до +2 градусов.
Какой будет вторая половина июня в Новосибирске — изучаем прогнозы.