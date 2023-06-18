По области до +2 градусов: сильная волна холода идет в Новосибирск — когда будет самый промозглый день

В Новосибирске ожидается похолодание — на следующей рабочей неделе лучше захватить с собой зонтик, так как дожди будут идти минимум четыре дня.

По данным гидрометцентра, тепло будет только в понедельник, 19 июня. Днем около +28 градусов. А в четверг уже ожидается в светлое время суток до +18 градусов. По ночам температура может опускаться до +10 градусов.