Жара или грозы? Какой будет вторая половина июня в Новосибирске — изучаем прогнозы

В Новосибирске вторая половина июня ожидается не жаркой и с дождями. Новосибирские синоптики дали более точный прогноз пока на вторую декаду месяца.
— Во второй декаде июня среднедекадная температура ожидается
«Яндекс.Погода» обещает достаточно прохладную погоду во второй половине июня. Жары, скорее всего, не будет — днем температура ожидается не выше +24 градусов. Ночью — около
Gismeteo обещает пасмурную, но достаточно жаркую вторую половину месяца. Днем температура может достигать +27 градусов. Ночью будет прохладно — около
В Новосибирске купаться разрешили на всех шести официальных пляжах.