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Жара или грозы? Какой будет вторая половина июня в Новосибирске — изучаем прогнозы

Аномальных температур ждать не стоит

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На смену жаре пришла умеренно теплая погода

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В Новосибирске вторая половина июня ожидается не жаркой и с дождями. Новосибирские синоптики дали более точный прогноз пока на вторую декаду месяца.

— Во второй декаде июня среднедекадная температура ожидается +16... +19 градусов около нормы. Преобладающую температура воздуха ночью — +10... +16 градусов, местами +4... +9 градусов. Днем — +19... +25 градусов, в отдельные дни — до +30 градусов. Кратковременные дожди, местами грозы предполагаются в большинстве дней декады, — объяснила сотрудник «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

«Яндекс.Погода» обещает достаточно прохладную погоду во второй половине июня. Жары, скорее всего, не будет — днем температура ожидается не выше +24 градусов. Ночью — около +11... +14 градусов. Ясная погода будет ближе к концу месяца.

Теплее станет ближе к концу месяца

Теплее станет ближе к концу месяца

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Gismeteo обещает пасмурную, но достаточно жаркую вторую половину месяца. Днем температура может достигать +27 градусов. Ночью будет прохладно — около +10... +16 градусов. При этом до начала июля ожидается пасмурная погода.

Сервис обещает лишь один день с ясной погодой

Сервис обещает лишь один день с ясной погодой

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