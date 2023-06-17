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«Ни одного червивого»: в Новосибирской области собирают первые летние грибы — смотрим на улов

Пока еще грибы только начали появляться после дождей

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Даже через фотографии можно почувствовать запах

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В Новосибирской области после аномально жаркого начала лета прошли дожди, и любители «тихой охоты» поехали в леса по грибы. Мы поговорили с жителями, узнали, как сейчас дела в лесу, и попросили фотографии.

В лесах сейчас растут разные грибы

В лесах сейчас растут разные грибы

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Любовь Захарова поделилась своими фотографиями из леса Новосибирской области. Женщина поделилась, что ей в этом году везет с грибами.

— Я в шоке, обычно мне на подосиновики не везёт, а ещё и белый один. Моя стихия подберёзовики, вот с ними у меня любовь взаимная, — рассказала Любовь.

В лесах мало червивых грибов

В лесах мало червивых грибов

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Новосибирец Федор Андрейченко показ свой улов в лесу между Академгородком и Кольцов.

— Сегодняшний день мне напомнил конец августа прошлого года. Молодняк и ни одного червивого, — рассказал мужчина.

Грибы прячутся под прошлогодней листвой

Грибы прячутся под прошлогодней листвой

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Как добавил Федор Андрейченко, пока еще грибов мало и их нужно искать.

У кого-то улов бывает неудачным

У кого-то улов бывает неудачным

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Сибиряке Лейле Девятковой не так повезло с «тихой охотой». Грибы пока только начинаются и лес местами сухой.

— Ездили в сторону Степного, Кубовой и Сосновки во все направления. Лес сухой совсем.. За 5 часов всё что нашли втроём, — поделилась женщина.

Но как сообщили комментаторы группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум», на суп с грибами хватит.

А это субботний, сегодняшний сбор грибов

А это субботний, сегодняшний сбор грибов

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Светлана Казарина поделилась фотографиями грибов, которые собрала сегодня, 17 июня.

— Небольшой сбор грибов Новый поселок, — подписала женщина.

Фотографии были сделаны 15 июня

Фотографии были сделаны 15 июня

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— С сыном собрали коровников в районе Гусиного Брода, — рассказал Иван Иванов.

В этом году из-за холодной весны пик активности клещей, комаров и мошек изменился. Клещи проснулись позже и как раз сейчас входят в свою активную фазу. При посещении парков и лесов нужно соблюдать осторожность.

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ГрибыЛесНовосибирская областьТихая охота
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