«Ни одного червивого»: в Новосибирской области собирают первые летние грибы — смотрим на улов

В Новосибирской области после аномально жаркого начала лета прошли дожди, и любители «тихой охоты» поехали в леса по грибы. Мы поговорили с жителями, узнали, как сейчас дела в лесу, и попросили фотографии.
Любовь Захарова поделилась своими фотографиями из леса Новосибирской области. Женщина поделилась, что ей в этом году везет с грибами.
— Я в шоке, обычно мне на подосиновики не везёт, а ещё и белый один. Моя стихия подберёзовики, вот с ними у меня любовь взаимная, — рассказала Любовь.
Новосибирец Федор Андрейченко показ свой улов в лесу между Академгородком и Кольцов.
— Сегодняшний день мне напомнил конец августа прошлого года. Молодняк и ни одного червивого, — рассказал мужчина.
Как добавил Федор Андрейченко, пока еще грибов мало и их нужно искать.
Сибиряке Лейле Девятковой не так повезло с «тихой охотой». Грибы пока только начинаются и лес местами сухой.
— Ездили в сторону Степного, Кубовой и Сосновки во все направления. Лес сухой совсем.. За 5 часов всё что нашли втроём, — поделилась женщина.
Но как сообщили комментаторы группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум», на суп с грибами хватит.
Светлана Казарина поделилась фотографиями грибов, которые собрала сегодня, 17 июня.
— Небольшой сбор грибов Новый поселок, — подписала женщина.
— С сыном собрали коровников в районе Гусиного Брода, — рассказал Иван Иванов.
В этом году из-за холодной весны пик активности клещей, комаров и мошек изменился. Клещи проснулись позже и как раз сейчас входят в свою активную фазу. При посещении парков и лесов нужно соблюдать осторожность.