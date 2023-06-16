На выходных до +28 градусов, а потом дождь: что еще ждать от погоды новосибирцам

В ближайшие трое суток в Новосибирске ожидается солнечная и жаркая погода, на смену которой придут дожди. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на выходные и понедельник.
— Выходные будет ясная и теплая погода, на смену которой придут дожди. С севера Казахстана на Новосибирск идет циклон, который принесет повышение температур. Однако уже со вторника ожидается понижение температур, в регион с юго-востока придут осадки в виде дождя, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.
В субботу, 17 июня, в Новосибирске преимущественно без осадков, ночью
В воскресенье, 18 июня, ночью преимущественно без осадков, температура воздуха за окном в темное время суток составит
В понедельник, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди. Ночью воздух прогреется до
Ранее врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.