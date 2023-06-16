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На выходных до +28 градусов, а потом дождь: что еще ждать от погоды новосибирцам

Уже с 20 июня в регионе ожидается понижение температур

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С севера Казахстана на Новосибирск идет циклон

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В ближайшие трое суток в Новосибирске ожидается солнечная и жаркая погода, на смену которой придут дожди. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на выходные и понедельник.

— Выходные будет ясная и теплая погода, на смену которой придут дожди. С севера Казахстана на Новосибирск идет циклон, который принесет повышение температур. Однако уже со вторника ожидается понижение температур, в регион с юго-востока придут осадки в виде дождя, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.

В субботу, 17 июня, в Новосибирске преимущественно без осадков, ночью +12... +14 градусов, днем +26… +28 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с.

В воскресенье, 18 июня, ночью преимущественно без осадков, температура воздуха за окном в темное время суток составит +14… +16 градусов. Днем кратковременный дождь, гроза, столбики термометров поднимутся до +23… +25 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В понедельник, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди. Ночью воздух прогреется до +10… +12 градусов, днем температура воздуха за окном составит +25… +27 градусов. Ветер юго-восточный 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ранее врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.

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