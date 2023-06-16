На выходных до +28 градусов, а потом дождь: что еще ждать от погоды новосибирцам

— Выходные будет ясная и теплая погода, на смену которой придут дожди. С севера Казахстана на Новосибирск идет циклон, который принесет повышение температур. Однако уже со вторника ожидается понижение температур, в регион с юго-востока придут осадки в виде дождя, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталья Кичанова.

