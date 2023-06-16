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Любимый пляж жителей Шлюза объявили опасным для купания. Что нашли в воде?

Роспотребнадзор привел результаты микробиологических исследований

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Пляж на Русской — популярное у жителей Советского района место

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Вода в водохранилище аванпорта в новосибирском микрорайоне Шлюзе не соответствует нормам СанПиН. В этом месте любят купаться местные жители, хотя официального пляжа тут нет.

— Результат социально-гигиенического мониторинга проб воды из водохранилища аванпорт Шлюза по ул. Русской г. Новосибирска — неорганизованное место купания, по исследованным микробиологическим показателям не соответствует требованиям СанПиН, — рассказали в администрации Советского района.

Там уточнили, что вода не соответствует норме 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Содержание общих колиморфных бактерий составляет 1200 КОЕ / 100 кубических сантиметров при норме не более 500.

Этим летом в Новосибирске купаться разрешили на шести официальных пляжах: Бугринский пляж, четыре пляжа парка «У моря Обского» и «Звезда».

Микрорайон ШлюзСоветский районСанПиНОбское море
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