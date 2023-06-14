«Мама, не теряй меня, я тут застряла»: туристы рассказали, как выбираются домой из затопленных Абхазии и Сочи

В ночь на 14 июня на курорты Черноморского побережья обрушилась стихия. Причем залповый ливень пошел избирательно к цели поражения. Удар пришелся на микрорайон Мацеста в Сочи и Гагру в Абхазии. В Адлере, Лазаревском, и центре Сочи о ночном кошмаре и не знали. Утром ясная погода поманила отдыхающих на пляж, в то время как жители Мацесты спасали из воды свое имущество.
Сочинцы Анастасия и Данил живут на улице Измайловской и в эту злополучную ночь припарковали машину на площади перед корпусом бальнеологического курорта «Мацеста». Обычно ставят у дома, а в этот раз решили оставить авто здесь. Утром новенькую «КИА» они нашли за 50 метров от стоянки.
Машину сильно помяло, в салоне вода. Молодые люди намерены добиваться получения компенсации за испорченное имущество.
А вот туристка из Челябинска (женщина была так расстроена, что не захотела представиться) ни на что не надеется. Она пригнала свою машину на местную станцию техобслуживания (СТО) поменять колодки перед возвращением домой. Теперь ее авто, как уверяет хозяйка, превратилось в бесформенную груду металла. Выбираться из Сочи ей, вероятно, придется на поезде. Она даже пока не знает, что делать.
Хозяин новенькой «Инфинити», которую буквально вчера пригнали из салона в СТО, свою машину еще не видел. Белоснежная красавица грустит в куче веток и грязи.
В похожей ситуации с «Инфинити» оказался ретроавтомобиль, попавший в центр огромной лужи. Всего в зоне подтопления скопилось около трех десятков автомобилей.
Пострадали те машины, что были припаркованы на площади бальнеологического курорта «Мацеста», и автомобили посетителей местного СТО. Одну из машин унесло в море.
— Грозовой фронт не зацепил все районы города. Залповый ливень прошел только в микрорайоне Мацеста. Произошло затопление и подтопление промышленных и придомовых территорий, в том числе в частном секторе. Три мониторинговые группы осматривают дома на предмет помощи местным жителям, работают комиссии по оценке ущерба. В настоящий момент к ликвидации последствий нештатной ситуации привлечены 46 единиц специальной техники, задействованы 222 человека личного состава, — рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.
Затопило один из корпусов бальнеологического комплекса «Мацеста» и магазины на площади.
Сейчас власти Сочи проводят подворовой обход, чтобы выяснить, где подтопило жилые дома. Пока их точное число неизвестно. Создана горячая линия, куда жители могут обратиться за помощью. Известно, что вода зашла в местную школу и детский сад. Они сегодня закрыты, там наводят порядок.
При этом далеко не все улицы Мацесты приняли на себя удар стихии. Домов, расположенных на возвышенностях, стихия не коснулась.
— Я живу в Мацесте, там выше. Я и не знала, что рядом творится такой апокалипсис, — рассказывает местная жительница Алена. — Утром иду на работу, а здесь сирены, грязища и машины на деревьях. У нас в микрорайоне спокойно всё. Ну дождь и дождь.
Меньше повезло жителям села Измайловка. У них на дорогу сошел сель. Правда, его оперативно ликвидировали, и в течение часа транспортное сообщение восстановлено.
Стихия оставила без света жителей сёл Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро. К 10 утра у 40% потребителей электроэнергию восстановили.
Наблюдаются сбои в расписании городских автобусов. Им приходится объезжать зону ЧП, где спасатели откачивают воду с проезжей части.
Движение по федеральным трассам в границах Сочи осуществляется в штатном режиме.
В соседней в Сочи Абхазии застрявших туристов вывозят к границе микроавтобусами. Здесь утром потоки воды напрочь смыли асфальт с республиканской трассы в районе автомобильного моста в Гагре. Железнодорожное сообщение прервано из-за повреждений на путях.
— Я утром получила СМС от дочери: «Мама, не теряй меня, я тут застряла. Дороги смыло, поезда не ходят, вернусь поздно. Всё хорошо». Я ей звоню, а она трубку не берет, — рассказывает сочинка Валентина Задорожная. — Потом еще и новости увидела, что там происходит. Чуть с ума не сошла. Хорошо Олеся отзвонилась и сказала, что их привезут на границу. Всё хорошо, просто связь не везде есть из-за дороговизны. Будет ловить интернет и звонить, — делится женщина.
Стихия внесла коррективы в работу железнодорожного транспорта в Абхазии. 14 июня отменили «Ласточку» из Сочи, а также поезда «Санкт-Петербург — Сухум», «Туапсе — Гагра». Повреждены пути и опоры, восстановить движение сегодня не получится. Пассажирский поезд «Сухум — Москва» остановился вблизи поселка Цандрипш.
Как рассказывает одна из пассажирок, некоторые люди пытаются найти такси. Остальные гуляют на перроне. Погода хорошая. Людям на телефоны пришло сообщение, что из-за ливней ожидается задержка поезда №306 примерно на 3 часа.
АЖД организует трансфер для пассажиров остановленных поездов. Об этом сообщил главный инженер компании Леонид Куруа.
«Если республиканская трасса будет открыта, АЖД обеспечит транспортом пассажиров поездов. В таких случаях мы всегда это делаем. Сегодня сложились форс-мажорные обстоятельства, и людям надо помочь. Доставка будет организована», — цитирует его Sputnik.
К 12 часам удалось организовать реверсивное движение по разрушенной части дороги в Гагре. Туристы могут добраться до границы на автотранспорте.
Между тем в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. В течение суток опять ожидаются дожди.
Впрочем, туристов в Сочи это, кажется, вообще не тревожит. О том, что где-то отдельный микрорайон терпит бедствие, свидетельствует разве что небольшая муть на воде. Пляжи открыты, народ загорает.
Михаил из Ноябрьска приехал в Сочи 12 июня. Купается в море каждый день. Вода, как уверяет мужчина, изумительная. От отдыха в восторге и том, что где-то смыло машины и подтопило здания, конечно же, и не знал.
Михаил говорит, теперь будет следить за новостями. Он с семьей планировал поездку в Абхазию и рад, что выбрал не сегодняшнюю дату. До 25 июня время еще есть.
Мы следим за ситуацией.