«Мама, не теряй меня, я тут застряла»: туристы рассказали, как выбираются домой из затопленных Абхазии и Сочи

Пострадали те машины, что были припаркованы на площади бальнеологического курорта «Мацеста», и автомобили посетителей местного СТО. Одну из машин унесло в море.



— Грозовой фронт не зацепил все районы города. Залповый ливень прошел только в микрорайоне Мацеста. Произошло затопление и подтопление промышленных и придомовых территорий, в том числе в частном секторе. Три мониторинговые группы осматривают дома на предмет помощи местным жителям, работают комиссии по оценке ущерба. В настоящий момент к ликвидации последствий нештатной ситуации привлечены 46 единиц специальной техники, задействованы 222 человека личного состава, — рассказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.