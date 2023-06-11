Люди, ау! В Абхазии пустые пляжи, а где рекордный сезон? Неужели россиян зовут дешево отдохнуть

Это подтверждает туристка из Барнаула Ульяна Дятлова, она с семьей специально приехала в Абхазию в начале июня, не любят адскую жару. Успели посетить все популярные туристические объекты и с удовольствием купаются, вода прогрелась до +20 градусов, а ночи прохладные и приятные. Остановились в Гагре, много лет там отдыхают в бюджетном гостевом доме. Их всё устраивает, питаются в столовой, цены там сейчас низкие.

— Выходишь на пляж в Гагре, а там от силы пять человек. Люди, ау! Где вы все? Вот об этой тишине мы и мечтали, порой идешь на море и ни одного человека не встретишь. Природа буйствует, всё зелено. Море прохладное. Были здесь как-то в августе, намучились, сильно жарко, — говорит девушка.