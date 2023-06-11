Люди, ау! В Абхазии пустые пляжи, а где рекордный сезон? Неужели россиян зовут дешево отдохнуть

Туроператоры предрекали Абхазии рекордный курортный сезон. Мол, Турция подорожала, много стран закрыты для россиян, в Сочи дорого, вот и рванут россияне в бюджетную Абхазию. Но пока чуда не произошло. Туристов в Стране Души крайне мало. И это повод снять отель с большой скидкой — по крайней мере, на июнь.
Природа буйствует, всё зелено
Владелица гостевого дома в Пицунде Асида разводит руками: до конца июня броней почти нет. Сейчас из 25 номеров занято только 5. На середину июня есть несколько броней, правда, июль и август бронируют хорошо, свободных номеров на последний летний месяц нет.
— Мы в прошлом году хорошо работали уже с начала июня, всё было забито. Сейчас тишина, море еще не прогрелось, тепло только пришло. Сейчас почему-то отменяют брони на июль, каждый день кто-то пишет, что не приедут. Но мы не падаем духом, надеемся, что их забронируют другие, но чуть позже, — рассказала Асида. Она считает, что в Абхазию и едут как раз за хорошим пляжным отдыхом. В Сочи пляжи будут забиты, а здесь сплошной простор и никаких заборов.
Это подтверждает туристка из Барнаула Ульяна Дятлова, она с семьей специально приехала в Абхазию в начале июня, не любят адскую жару. Успели посетить все популярные туристические объекты и с удовольствием купаются, вода прогрелась до +20 градусов, а ночи прохладные и приятные. Остановились в Гагре, много лет там отдыхают в бюджетном гостевом доме. Их всё устраивает, питаются в столовой, цены там сейчас низкие.
— Выходишь на пляж в Гагре, а там от силы пять человек. Люди, ау! Где вы все? Вот об этой тишине мы и мечтали, порой идешь на море и ни одного человека не встретишь. Природа буйствует, всё зелено. Море прохладное. Были здесь как-то в августе, намучились, сильно жарко, — говорит девушка.
А цены на проживание в июне намного ниже июльских и августовских. Они снимают номер на троих за 1500 рублей с балконом и видом на море, в августе он будет стоить 3500 рублей.
Однако пляжи в Абхазии еще официально не открыты. Купальный сезон в этом году откроется 15 июня, хотя должен был начаться 10 июня, в республике не успевают подготовить пляжи к этой дате, рассказал руководитель Госинспекции по маломерным судам при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
Сейчас во всех районах ведется очистка дна, в море на расстоянии 30 метров от берега устанавливаются буи, выделяются технические зоны для маломерных судов. Оборудуются спасательные посты. Но надо понимать, что официальных пляжей в республике всего около 20, остальные — дикие, дно там никто не чистит и уж тем более не обследует, пробы воды не берет, всё это нужно учесть тем, кто отдыхает там, где нет лежаков и зонтиков. Кстати, стоимость их аренды не изменилась с прошлого года — 70–100 рублей, в зависимости от места. В этом году СЭС Абхазии впервые начнет исследовать морскую воду на вирусы, сообщила главный санитарный врач республики Алла Беляева. Будут проводить бактериологическое и ПЦР-исследования в лабораториях Сухума, Очамчыры и Гагры. Первые пробы начнут брать на этой неделе, сообщает «Спутник Абхазия».
Во всём виновата погода
Туроператоры подтверждают, что динамику продаж туров в Абхазию действительно притормозила прохладная погода, тепло только установилось, закончились дожди. Из-за этого с недозагрузкой в первую половину июня столкнулись 70 процентов объектов размещения.
Для того чтобы исправить ситуацию, отельеры Абхазии придумывают спецпредложения на заезды до 15–20 июня, отдельные гостиницы предлагают скидки и до 30 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России. В среднем можно купить тур на 30 процентов дешевле. И этот факт подстегнул туристов, продажи немного увеличились. Но скидки будут только до тех пор, пока море в Абхазии не прогреется до комфортных температур.
Спецпредложения есть у отелей разной ценовой политики, но особенно у тех, которые не предлагают питание. Чаще скидки делают объекты размещения Гудауты и Сухума, но и гостиницы Нового Афона, Пицунды и Гагры также выставляют спецпредложения. Так, до 9 июня цены снизили на 15% на размещение в номерах «комфорт» в комплексе «Курорт Пицунда». При заездах до 15 июня такую же скидку предлагают отели «Папа-до» и «Эко-Папа». До 30 июня на 15% снижены цены на проживание в Wellness Park Hotel.
Существенные скидки предоставляют пансионаты «Багрипш», «Сан-Марина», «Солнечный Летний», «Ривьера», «Эвкалиптовая роща», спа-отель «Черноморская Жемчужина» (бывш. «Очамчира»), отель Malibu (бывш. «Гагра Палас»), гостиница «Kristall-Кристалл», а также популярные отели Amra Park Hotel & Spa, Amza Park Hotel и Garuda Boutique Hotel.
Неделя отдыха в отеле «Апсны» в селе Бамбора в пригороде Гудауты с системой «всё включено» стоит от
Стоимость тура на неделю в гранд-отель «Россия» в Гудауте с трехразовым питанием по системе «шведский стол» — от
Тем не менее срок на Абхазию в этом году на 15–30% выше, чем в прошлом, топовые объекты на июль и август почти все распроданы. Можно что-то отхватить, если кто-то отменил бронь. При этом в популярном санатории «Самшитовая роща» можно еще снять номера и «стандарт», и «комфорт». В этом сезоне многие россияне бронируют прямо с колес, то есть решение об отдыхе принимают спонтанно перед самой поездкой и ищут самые бюджетные номера. А кто-то уже бронирует сентябрь, октябрь и даже Новый год.
Вернулись к советскому наследию
Заброшенные пансионаты советского времени разбросаны по всей Абхазии. И кажется, что восстановить их не получится, на них уже деревья выросли. Оказалось, что даже спустя 30 лет можно вполне восстановить отель, который забросили еще в
В городе Очамчыра в июле откроется новый
— Внутренние работы уже завершены, однако из-за дождливой весны закончить наружные работы не удалось в намеченные сроки. Мы разговаривали с туроператорами, и, по общему решению, объект будет принимать гостей с начала июля, — сообщил замглавы районной администрации Артимон Габелая. Отель рассчитан на 600 отдыхающих. В оздоровительном центре три подогреваемых бассейна. Один — с морской водой, два — с водой из горячего сероводородного источника Аалдзга. Очамчыра находится в 50 километрах за Сухумом, для российских туристов это новый регион.
По данным туроператора «Алеан», стоимость семи ночей в июле в двухместном номере «эконом» с трехразовым питанием —
— Восточная часть республики незаслуженно мало посещается гостями из России. Весьма интересное и дешевое направление. Иногда туристы из России жалуются, что летом не смогли найти номер в гостиницах — всё забронировано. Так вот, как раз Очамчыра — это очень хороший вариант, — объяснил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.
Город Очамчыра находится всего в 57 километрах от Сухума, поэтому ездить на экскурсии недалеко. Но нужно понимать, что отдых в Абхазии — это такой больше семейный, без каких-либо развлечений. Аттракционов там нет так же, как ночных клубов, торгово-развлекательных центров и концертных площадок, а вот общения с девственной, красивой природой будет достаточно.
Кстати, в Абхазию теперь ходит «Ласточки». 8 июля скоростной поезд начал курсировать между Сочи и Гагрой. Составы на пять вагонов будут ходить ежедневно.
Первый рейс из Сочи — в 11:54, из аэропорта Сочи — в 18:52.
Из Гагры в Сочи поезд будет выезжать в 07:30, эта «Ласточка» будет заходить в аэропорт, в 15:15 с Гагрского вокзала поезд будет отправляться в аэропорт Сочи.
Останавливаться электричка будет на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, Гагрыпш, Абаата. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Билеты появятся в продаже в ближайшее время. Стоимость билета — от 850 рублей.