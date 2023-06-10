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«Колеса на джипе топит»: на Алтае затопило трассу, жители начали сами отсыпать дорогу

Затопление произошло из-за обильного таяния снега в жару

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Вода затопила дорогу около села Артыбаш

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На Алтае затопило трассу из-за сильного паводка. Снег и ледники в жару начали таять быстрее, поэтому уровень рек и озер резко поднялся.

Трассу рядом с Телецким озером на подъезде к селу Артыбаш также затопило. Об этом сообщают в группе «Подслушано Горно-Алтайск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Подъезд к селу Артыбаш, воды уже сантиметров 40, колеса на джипе топит. Местные жители приступили к отсыпке дороги своими силами, — говорит автор видео.

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Видео: Подслушано Горно-Алтайск / vk.com

То что дорогу начали отсыпать подтвердила НГС одна из проезжавших по дороге.

В ГУ МЧС по Республике Алтай сообщают, что населенных пунктов, отрезанных от транспортного сообщения, нет, но на подъезде к селу Артыбаш есть переливы.

Ранее НГС писал что такие паводки сгладят засуху, которая была на Алтае. При этом жителям Новосибирска бояться повадка на Алтае не стоит, вероятность того, что он дойдет до города невысока.

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