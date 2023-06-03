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В Новосибирске начали продавать арбузы — сколько они стоят в первые дни лета

Арбузы заметили в розничных магазинах

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В «Магните» появились первые арбузы

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В Новосибирске начали массово продавать арбузы. Они стали появляться в розничных магазинах и на рынках.

На этой неделе арбузы впервые заметили в «Магните». В этой сети магазинов ранние арбузы стоят 99 рублей за килограмм.

Арбузы появились и на рынках

Арбузы появились и на рынках

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Арбузы стали появляться и в палатках с фруктами. Как рассказал корреспонденту НГС Стасу Соколову продавец арбузов на улице Ленина, килограмм арбузов сейчас стоит 85 рублей. Их привезли из Казахстана.

На трассах тоже продают арбузы

На трассах тоже продают арбузы

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Продавцов арбузов заметили на этой неделе и на трассах. Мужчину, сидящего на кресле, сняли на Ордынском шоссе. Видео появилось в телеграм-канале «Полищук».

В прошлом году НГС собрал в карточках ответы на самые популярные вопросы об арбузах. Рассказываем, как в этот сезон не промахнуться с выбором, что полезного есть в арбузе, сколько его можно съесть.

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