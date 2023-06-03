В Новосибирске начали продавать арбузы — сколько они стоят в первые дни лета

В Новосибирске начали массово продавать арбузы. Они стали появляться в розничных магазинах и на рынках.
На этой неделе арбузы впервые заметили в «Магните». В этой сети магазинов ранние арбузы стоят 99 рублей за килограмм.
Арбузы стали появляться и в палатках с фруктами. Как рассказал корреспонденту НГС Стасу Соколову продавец арбузов на улице Ленина, килограмм арбузов сейчас стоит 85 рублей. Их привезли из Казахстана.
Продавцов арбузов заметили на этой неделе и на трассах. Мужчину, сидящего на кресле, сняли на Ордынском шоссе. Видео появилось в телеграм-канале «Полищук».
В прошлом году НГС собрал в карточках ответы на самые популярные вопросы об арбузах. Рассказываем, как в этот сезон не промахнуться с выбором, что полезного есть в арбузе, сколько его можно съесть.