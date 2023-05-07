Как отдохнуть в Абхазии и остаться в живых. Опровергаем слухи и легенды об отдыхе в Стране души

В этом году в Абхазии ждут небывалый туристический сезон. На фоне закрытых аэропортов курортов Краснодарского края и недоступности многих зарубежных мест отдыха, Абхазия как никогда доступна для российских туристов. Тем более отдых в Сочи в этом году подорожал существенно.
Аэропорт Сочи работает временным хабом, самолеты летают из многих российских регионов. А от аэропорта, который находится в Адлерском районе Сочи, до границы рукой подать. Практически все гостиницы в Абхазии уже встали на стоп, хороших мест уже не найти. Туристы — в предвкушении хорошего отдыха.
На канале «Тонкости туризма» на «Дзене» вышла статья «5 ошибок в этикете, которые мы совершаем в Абхазии, и это выходит боком». Некий путешественник дает свои рекомендации о том, как отдохнуть в Стране души и не «разозлить местных». Он ссылается на древний кодекс чести апсуара — свод правил, регулирующий самые разные сферы жизни абхазов. Разберемся, что не так в статье и живут ли современные абхазы по древнему кодексу чести.
Автор утверждает, что жители Абхазии весьма консервативны в одежде, есть у них собственный дресс-код. Предпочитают закрытую одежду даже в жару. И скорее снисходительно относятся к полуголым туристам. Но испытывать их терпение не стоит, пишет путешественник. Многочисленные татуировки, пирсинг, серьги в ушах у мужчин не приветствуются, можно легко нарваться на агрессивную реакцию.
Попросили прокомментировать эти утверждения жительницу Сухума Саиды Шакрыл, она много лет работает в местных отелях администратором и управляющей. Абхазы действительно не любят полуголых людей на улицах городов, говорит она. Абхазы считают, что тем самым приезжие проявляют неуважение к их традициям. Легко получить замечание. Короткие шорты, юбки и платья тоже лучше не носить: во-первых, это неуважение к традициям, как мы уже говорили, а во-вторых, в таком виде можно спровоцировать горячих абхазских мужчин. Это актуально, возможно, только для тех, кто едет туда за приключениями.
— В Сочи тоже не очень хорошо относятся к людям, которые ходят в купальниках по улицам. Мы же на Кавказе. И да, это дань традициям. Мы сами не позволяем себе выйти в короткой юбке. Наши дети, хоть и следуют моде, тоже. А вот к татуировкам и пирсингу у нас относятся вполне спокойно. Точно никто с дороги не столкнет такого человека. Вообще, в каждом обществе есть неадекваты, в нашем — тоже, но мы прогрессивный народ в большинстве своем и идем в ногу со временем. Татуированных мужчин у нас хватает, — говорит Саида. А апсуара — всё же устаревший кодекс, от него в абхазском обществе остались лишь отголоски. Например, уважение к старшим и к гостям. Это незыблемо. Даже если ты весь татуированный, с серьгой в ухе в коротких шортах, ты — гость, а ему нужно отдать самое лучшее.
Еще одно утверждение путешественника — не обсуждать политические предпочтения и вопросы межнациональных отношений в Абхазии. Самые опасные темы — война с Грузией и независимость Абхазии. В крайнем случае можно выслушать мнение местных жителей, а вот свое желательно оставить при себе — во избежание недоразумений. Спор с вспыльчивыми горцами может легко обернуться потасовкой, утверждает автор. Лучше поговорить о погоде и природе.
Абхазы очень любят говорить о политике, говорит завсегдатай знаменитой сухумской «Брехаловки» Астамур, и всегда знают, как должен действовать тот или иной политик или президент. «Брехаловка» — это такое место, где жители столицы мужского пола собираются за шахматами и обсуждают местную и мировую повестку. Там знают всё обо всём и имеют свое мнение. Никаких потасовок никогда не было, конечно, если не говорить там о том, что Абхазия — это грузинская территория. Много абхазов пролили кровь за независимость республики, и это до сих пор больная тема. Отношения с Грузией обсуждать можно, но только в нейтральном ключе. Интересующемуся расскажут всё о войне народа Абхазии 1992–1993 годов.
— Много живых свидетелей той войны. Мы хотели быть независимыми и отстояли независимость большими потерями для маленького народа. О героизме наших братьев мы с удовольствием говорим. Любят обсуждать существующие проблемы в республике сейчас. Они фактически неразрешимые: энергетический кризис, безработица, отсутствие перспективы у молодежи. На эти темы мы говорим и между собой, и с приезжими, — рассказывает Астамур. Утверждения в блоге «Тонкости туризма» о том, что в кафе «У Акопа», так называется кофейня на «Брехаловке», существует локальный запрет на нахождение там женщин, Астамур называет полной чушью. Женщины всегда спокойно пьют там кофе — и приезжие, и местные. Обитатели «Брехаловки» с удовольствием с ними беседуют и интересуются впечатлением от отдыха.
— Просто наши женщины очень трудолюбивые. У нас в основном большие семьи, все в куче: дети, внуки, правнуки. Большие дома, большие сады, всегда много работы. Рассиживать им некогда. Скажу вам, что никакого пренебрежительного отношения к женщинам у нас нет. Никто из них в углу не стоит. Апсуара когда-то не позволяла женщинам попадаться на глаза свекру. Сейчас, по секрету скажу, женщины у нас верховодят в большинстве случаев, но очень мягко, тактично, — признался Астамур.
Бережное отношение к окружающему миру — часть абхазской культуры: в старину местные жители без позволения высших сил не могли даже собирать лечебные травы, пить воду из родников или переходить реку вброд, пишет автор блога. В горах абхазы стараются вести себя как в храме: здесь не рекомендуется шуметь, ругаться, сквернословить и раздеваться. Абхазские обычаи запрещают даже купаться в горных реках и озерах — за исключением специально отведенных мест, утверждает путешественник.
В Министерстве туризма Абхазии, которое разработало для туристов памятку, опускают нас на землю. Горные озера не место для купания, поскольку вода в них остается холодной даже в жаркое время года. Резкая перемена температуры опасна, в особенности для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А горные реки стремительны, при быстром течении и крутых склонах купаться стоит с осторожностью. Вода в них также остается холодной и в жаркое время года.
А вот горы действительно священны для абхазов. Там нельзя обнажаться, сквернословить, загрязнять природу или иными способами демонстрировать неуважение к горам. Такое отношение к природе пошло со времен черкесов, языческие традиции до сих пор сохранились. У каждого рода есть священные места, камни, деревья. Недавно всю Абхазию потрясла новость о повреждении священной липы на исторической поляне Лыхнашта. На место несколько раз выезжал президент Абхазии Аслан Бжания. Ученые спасают многовековое дерево, которое по кругу пропилили бензопилой. Возбуждено уголовное дело, задержано двое подозреваемых. Вся страна следит за спасением святыни.
А теперь приведем рекомендации Минтуризма республики полностью, они помогут избежать любых ошибок и хорошо отдохнуть в гостеприимной республике. Помните: абхазские мужчины очень вспыльчивые, но при этом душевные. Никогда не стоит с ними скандалить. Нужно избегать любых конфликтных ситуаций.
Соблюдайте умеренность при употреблении спиртного. В море не допускаются лица в состоянии сильного алкогольного опьянения! Кроме того, пьяного человека легко ограбить, поверьте, в Абхазии есть желающие это сделать.
Длительное нахождение на открытом солнце в дневное время может быть опасным и вредным! Обязательно берегите кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Дозируйте нахождение маленьких детей под солнцем. Загорать необходимо до 11 утра и после 18 часов вечером.
Во избежание возможных утерь не следует оставлять без внимания кошельки и другие ценные вещи в общественных местах.
Не принимайте приглашений на пикники, в путешествия или в гости к незнакомым людям.
При посещении ресторанов необходимо помнить, что национальная кухня Абхазии может быть острой.
Абхазы с уважением относятся к старшим, родителям, семье. Учитывайте это в разговорах о своей личной жизни и отношениях.
В ресторанах обычный размер чаевых составляет 10% от суммы счета.
Абхазское законодательство не предусматривает возможности приобретения недвижимости иностранными гражданами. Любые предложения агентств и частных лиц по оформлению недвижимости на абхазский паспорт третьих лиц следует рассматривать как мошенничество.
В горах Абхазии ночь опускается быстро. Температура воздуха резко понижается. Двигаться дальше в кромешной темноте нельзя — высока вероятность провалиться в обрыв. Потому нельзя планировать походы на вечер.
В принципе, если выполнять все рекомендации, то отдых в Абхазии будет по-настоящему душевным. Но всегда нужно понимать, что это другая страна, со своим, особенным менталитетом, и его уважать просто необходимо.