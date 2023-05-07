Как отдохнуть в Абхазии и остаться в живых. Опровергаем слухи и легенды об отдыхе в Стране души

Абхазы очень любят говорить о политике, говорит завсегдатай знаменитой сухумской «Брехаловки» Астамур, и всегда знают, как должен действовать тот или иной политик или президент. «Брехаловка» — это такое место, где жители столицы мужского пола собираются за шахматами и обсуждают местную и мировую повестку. Там знают всё обо всём и имеют свое мнение. Никаких потасовок никогда не было, конечно, если не говорить там о том, что Абхазия — это грузинская территория. Много абхазов пролили кровь за независимость республики, и это до сих пор больная тема. Отношения с Грузией обсуждать можно, но только в нейтральном ключе. Интересующемуся расскажут всё о войне народа Абхазии 1992–1993 годов.

— Много живых свидетелей той войны. Мы хотели быть независимыми и отстояли независимость большими потерями для маленького народа. О героизме наших братьев мы с удовольствием говорим. Любят обсуждать существующие проблемы в республике сейчас. Они фактически неразрешимые: энергетический кризис, безработица, отсутствие перспективы у молодежи. На эти темы мы говорим и между собой, и с приезжими, — рассказывает Астамур. Утверждения в блоге «Тонкости туризма» о том, что в кафе «У Акопа», так называется кофейня на «Брехаловке», существует локальный запрет на нахождение там женщин, Астамур называет полной чушью. Женщины всегда спокойно пьют там кофе — и приезжие, и местные. Обитатели «Брехаловки» с удовольствием с ними беседуют и интересуются впечатлением от отдыха.