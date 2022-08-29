«Установился антициклон»: каким будет конец лета в Новосибирске? Прогноз синоптиков на три дня
А к 1 сентября температура поднимется до +30 градусов
В Новосибирске конец лета и начало осени будут теплым. К 1 сентября погода поднимется до +30 градусов, при этом все три дня не будет осадков. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
— У нас устанавливается антициклон. Погода будет теплая. Все три дня преимущественно без осадков, ветер юго-западный
Во вторник, 30 августа, ночью —
В среду, 31 августа, ночью обещают
В четверг, 1 сентября, обещают
Как добавила Ирина Юрченко, после 1 сентября может быть понижение температуры. В Новосибирской области осадки ожидаются, но в городе их, скорее всего, не будет.
Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.