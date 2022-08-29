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«Установился антициклон»: каким будет конец лета в Новосибирске? Прогноз синоптиков на три дня

А к 1 сентября температура поднимется до +30 градусов

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Температура будет постепенно подниматься

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В Новосибирске конец лета и начало осени будут теплым. К 1 сентября погода поднимется до +30 градусов, при этом все три дня не будет осадков. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— У нас устанавливается антициклон. Погода будет теплая. Все три дня преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, — рассказала дежурный синоптик Ирина Юрченко.

Во вторник, 30 августа, ночью — +11... +13 градусов, днем — +26... +28 градусов.

В среду, 31 августа, ночью обещают +13... +15 градусов, днем будет +27... +29 градусов.

В четверг, 1 сентября, обещают +14... +16 градусов ночью и +28... +30 градусов днем.

Как добавила Ирина Юрченко, после 1 сентября может быть понижение температуры. В Новосибирской области осадки ожидаются, но в городе их, скорее всего, не будет.

Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.

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