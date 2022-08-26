Получают 6 миллионов с одного состава и экономят на пассажирах? Туристка рассказала, как съездила на море на поезде
Отправляетесь на отдых по железной дороге? Готовьте мыло, бумагу и походите в спортзал — пригодится
Каждый год, ну или почти каждый, мы ездим с дочкой в любимое Лазаревское — микрорайон Сочи. Здесь нет такой суеты, как в центре курортного города, на улицах с ветвей свисают киви и грецкие орехи. Собираемся мы обычно в скоростном режиме, поэтому прибегаем к услугам Российской железной дороги, на поезда которой порой можно урвать последние билетики. На этот раз мы отправлялись на юг из Перми в новеньких вагонах, о которых мне раньше рассказывали друзья, — во всех биотуалеты, чтобы подняться на верхнюю полку, можно воспользоваться выдвижной лесенкой, как раньше было в купе. «Ну что ж, значит, ехать будет комфортней», — думали мы.
Вообще мы с дочкой фанаты путешествий в поездах — мирное покачивание вагона вгоняет в дрему, можно наконец выспаться, можно и почитать, и в конце концов разрешить себе вредный доширак, здесь он оправдан.
На это раз нам достались верхние полки. Обычно я с легкостью забиралась на них — выручала подпорная диагональная палка, держащая верхнюю полку для багажа. Смело забираюсь на ступеньку и… не нахожу эту самую палку — цепляться не за что. Пришлось поиграть в твистер — взяться обеими руки за верхнюю багажную полку, подтянуться (у меня было не очень хорошо с этой спортивной дисциплиной, поэтому пришлось попыхтеть) и резко подкинуть тело на полку. Ну что ж, ехать больше двух дней — потренируюсь. Дочка нашла более простой способ — но он для сильных — опираешься обеими ладонями на верхние полки, делаешь «уголок» (помните, выполняли в школе на брусьях?), размещая ноги параллельно земле, подтягиваешься и упругим движением забрасываешь тело на полку. С ужасом представила, каково такие трюки выполнять бабушкам.
Из новинок — матрасы, они стильные серые и поролоновые в основе, спине на них удобно, но очень громоздкие и с трудом помещаются на полке в развернутом виде. Пришлось часть матраса хитро согнуть в изголовье.
Ну что ж, пора наверх и читать. Немного игры в твистер, пыхтения, и я на месте. Э-э, да тут не так удобно, как раньше, — слишком мало места в высоту, да и в длину тоже не развернуться. Странно, в высоту я до сих пор 150 сантиметров и точно не выросла. Неужели размеры полок подкорректировали? Когда-то здесь можно было устроиться полусидя под углом 45 градусов, сейчас можно только лежать — багажная полка стала занимать больше места.
Время пить чай. С детства обожаю стаканы с подстаканниками, раньше к чаю еще давали такой рафинад в белых фантиках. Но оказалось, у проводника мало стаканов, нам выдали только один, и то последний. При этом стакан был прочно приклеен к подстаканнику. Видимо, чтобы мы не украли.
Знакомые говорили, что в новых вагонах сплошь и рядом биотуалеты. Какое счастье — ждать на станциях не придется. Следую в конец вагона, открываю кабинку, опа! — а за дверью обычный унитаз с видом на рельсы. Хорошо, что бумага есть и даже бумажные полотенца! С жидким мылом только проблема — дозатор сломался и мыло беспрепятственно скользит в раковину. Через два часа его уже не было. А через три часа отсутствовали бумажные полотенца и больше не появлялись.
Начальник поезда, интересовавшийся у пассажиров, всем ли нам хорошо, объяснил проблему так.
— Дозаторы сломались, — говорит мужчина.
— А положить обычное мыло? — спрашиваю.
— У нас теперь полагается только жидкое мыло, — отвечает начальник. — Мы, конечно, пытались заменить дозаторы, когда были в Перми, но не успели.
На просьбу повесить полотенца для рук, нам ответили, что сейчас полагаются бумажные полотенца не в виде рулонов, а салфеток. Они обычно лежат в диспенсерах, но их тоже еще не успели купить.
Показалось, что мне вешают лапшу на уши и просто экономят на пассажирах, считая, что и так сойдет.
Судите сами, билет в плацкартный вагон поезда до Сочи стоит 5300 рублей, количество мест в плацкарте 54. В сумме получается
Если взять цены с сайта РЖД и грубо посчитать, то на билеты в 21 вагон южного направления (из которых 12 плацкартов с 54 местами и 9 купе с 36 местами) пассажиры потратили
Проводники, отдам должное, — святые люди (может, и не все, конечно), пытаются компенсировать бытовые неурядицы вежливым обращением и улыбками.
Странным показалось, что проводники предлагают пассажирам купить открытки «Помоги и выбирай» на помощь больным детям. Мне не жалко подарить эти 100–200 рублей детям, что я и сделала, но возник вопрос — а помогает ли этим детям сама РЖД? Возможно, да, но на сайте РЖД и в лентах новостей я не нашла информацию о благотворительности компании, кроме этой акции. Раз вы такие большие и богатые, почему сами не помогаете детям?
Мы отлично провели время в Лазаревском и, получив большую дозу впечатлений и солнца, отправились обратно. Угадайте, что было в туалете на обратном пути (мы ехали в другом вагоне). Сломанный дозатор, выпускавший жидкое мыло, и рулончик полотенец, который вскоре закончился. Начальник поезда (другой) также объяснял пассажирам, что им нужно купить дозаторы, но они не успели.
Впереди бархатный сезон, надеюсь, все эти туалетные удобства все-таки появятся в южных поездах, а пока рекомендую брать мыло и бумагу с собой.