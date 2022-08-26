Получают 6 миллионов с одного состава и экономят на пассажирах? Туристка рассказала, как съездила на море на поезде

Вообще мы с дочкой фанаты путешествий в поездах — мирное покачивание вагона вгоняет в дрему, можно наконец выспаться, можно и почитать, и в конце концов разрешить себе вредный доширак, здесь он оправдан.

На это раз нам достались верхние полки. Обычно я с легкостью забиралась на них — выручала подпорная диагональная палка, держащая верхнюю полку для багажа. Смело забираюсь на ступеньку и… не нахожу эту самую палку — цепляться не за что. Пришлось поиграть в твистер — взяться обеими руки за верхнюю багажную полку, подтянуться (у меня было не очень хорошо с этой спортивной дисциплиной, поэтому пришлось попыхтеть) и резко подкинуть тело на полку. Ну что ж, ехать больше двух дней — потренируюсь. Дочка нашла более простой способ — но он для сильных — опираешься обеими ладонями на верхние полки, делаешь «уголок» (помните, выполняли в школе на брусьях?), размещая ноги параллельно земле, подтягиваешься и упругим движением забрасываешь тело на полку. С ужасом представила, каково такие трюки выполнять бабушкам.