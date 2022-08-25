Необычный гриб-коралл нашел сибиряк под Новосибирском

Необычный белый гриб в форме коралла нашел сибиряк в лесу под Новосибирском. Миколог рассказывал НГС ранее, что данный вид занесен в Красную книгу.

Как написал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум» автор фотографии, он уже встречал этот гриб пару раз за год и называется он гериций коралловидный.

— Потрясающей красоты гриб, — отметил автор.

Миколог до этого рассказывал НГС, что гриб белого цвета — действительно гериций коралловидный. В Красную книгу Новосибирской области гриб занесли в 2008 году. Как оказалось, пока он молодой, его можно употреблять в пищу.