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Необычный гриб-коралл нашел сибиряк под Новосибирском

Пока гриб молодой, его можно есть

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Гриб выглядит как коралл

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Необычный белый гриб в форме коралла нашел сибиряк в лесу под Новосибирском. Миколог рассказывал НГС ранее, что данный вид занесен в Красную книгу.

Как написал в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум» автор фотографии, он уже встречал этот гриб пару раз за год и называется он гериций коралловидный.

— Потрясающей красоты гриб, — отметил автор.

Миколог до этого рассказывал НГС, что гриб белого цвета — действительно гериций коралловидный. В Красную книгу Новосибирской области гриб занесли в 2008 году. Как оказалось, пока он молодой, его можно употреблять в пищу.

— Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно, — объяснил НГС миколог Вячеслав Власенко.

Недавно мы писали о том, что житель города обнаружил гриб из Красной книги возле своего дома на участке в СНТ «Серебряный лес». Он белого цвета и пахнет гнилью.

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