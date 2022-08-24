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На Алтае пошел снег в конце августе

Туристы делятся фотографиями и видео у себя в соцсетях

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Снег на Каракольских озерах

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В конце августа на Алтае пошел снег. Фотографиями заснеженной природы начали делиться у себя в соцсетях туристы.

— Климат на Алтае резко континентальный: утром выезжали в дождь, за 3,5 часа дороги вышло солнце, когда подъехали к озерам, пошел снег и град. Это удивительно есть чернику в снегопад, собирать кедровые шишки и грызть свежий орех, прогуливаться в облаках и любоваться горными озерами, припудренными снегом, — написала у себя на странице туристка Ирина Жиглова. Она отдыхала в районе Каракольских озер.

Еще одним видео поделилась Олеся Ревникова — она приехала на Алтай из Красноярска.

Фотографии снега появились и в местных пабликах.

Телеграм-канал Barnaul 22 сообщал, что первый снег в республике пошел 18 августа. 21 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что на территории Западной Сибири ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов ночью.

На прошлой неделе снег пошел в Шерегеше. Синоптики заявили, что это редкость для августа.

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