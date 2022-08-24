На Алтае пошел снег в конце августе

В конце августа на Алтае пошел снег. Фотографиями заснеженной природы начали делиться у себя в соцсетях туристы.

— Климат на Алтае резко континентальный: утром выезжали в дождь, за 3,5 часа дороги вышло солнце, когда подъехали к озерам, пошел снег и град. Это удивительно есть чернику в снегопад, собирать кедровые шишки и грызть свежий орех, прогуливаться в облаках и любоваться горными озерами, припудренными снегом, — написала у себя на странице туристка Ирина Жиглова. Она отдыхала в районе Каракольских озер.

