На Алтае пошел снег в конце августе
Туристы делятся фотографиями и видео у себя в соцсетях
В конце августа на Алтае пошел снег. Фотографиями заснеженной природы начали делиться у себя в соцсетях туристы.
— Климат на Алтае резко континентальный: утром выезжали в дождь, за 3,5 часа дороги вышло солнце, когда подъехали к озерам, пошел снег и град. Это удивительно есть чернику в снегопад, собирать кедровые шишки и грызть свежий орех, прогуливаться в облаках и любоваться горными озерами, припудренными снегом, — написала у себя на странице туристка Ирина Жиглова. Она отдыхала в районе Каракольских озер.
Еще одним видео поделилась Олеся Ревникова — она приехала на Алтай из Красноярска.
Фотографии снега появились и в местных пабликах.
Телеграм-канал Barnaul 22 сообщал, что первый снег в республике пошел 18 августа. 21 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что на территории Западной Сибири ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов ночью.
На прошлой неделе снег пошел в Шерегеше. Синоптики заявили, что это редкость для августа.