Дожди и грозы возвращаются: прогноз новосибирских синоптиков на ближайшие три дня
Ясная погода продержится недолго
В Новосибирске теплая погода задержится ненадолго — в город идут дожди, грозы и волна холода, сообщили новосибирские синоптики.
— По-прежнему над европейской территорией и Предуральем находится обширный антициклон, который мешает проникновению на нашу территорию атлантических теплых циклонов — они смещаются к нам уже через северные широты. Они несут порцию тепла, поэтому ближайшие дни еще будет теплая погода. А в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт и ожидается похолодание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
В Новосибирске 25 августа, в четверг, преимущественно без осадков, ветер северо-западный,
В пятницу, 26 августа, ночью осадков не ожидается, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер будет ночью северо-западный, а днем — юго-западный,
27 августа, в субботу, ночью в отдельных районах, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный,
В регионе при этом ожидаются заморозки до -3 градусов.