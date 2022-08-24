Дожди и грозы возвращаются: прогноз новосибирских синоптиков на ближайшие три дня

В Новосибирске теплая погода задержится ненадолго — в город идут дожди, грозы и волна холода, сообщили новосибирские синоптики.



— По-прежнему над европейской территорией и Предуральем находится обширный антициклон, который мешает проникновению на нашу территорию атлантических теплых циклонов — они смещаются к нам уже через северные широты. Они несут порцию тепла, поэтому ближайшие дни еще будет теплая погода. А в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт и ожидается похолодание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.