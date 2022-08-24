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Дожди и грозы возвращаются: прогноз новосибирских синоптиков на ближайшие три дня

Ясная погода продержится недолго

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В субботу будет проходить холодный атмосферный фронт и ожидается похолодание

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В Новосибирске теплая погода задержится ненадолго — в город идут дожди, грозы и волна холода, сообщили новосибирские синоптики.

— По-прежнему над европейской территорией и Предуральем находится обширный антициклон, который мешает проникновению на нашу территорию атлантических теплых циклонов — они смещаются к нам уже через северные широты. Они несут порцию тепла, поэтому ближайшие дни еще будет теплая погода. А в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт и ожидается похолодание, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

В Новосибирске 25 августа, в четверг, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 2–7 м/с, температура ночью +8... +10 градусов, днем — +23... +26 градусов.

В пятницу, 26 августа, ночью осадков не ожидается, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер будет ночью северо-западный, а днем — юго-западный, 3–8 м/с. Ночью — +12... +14 градусов, днем — +21... +23 градуса.

27 августа, в субботу, ночью в отдельных районах, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, 4–9 м/с, днем — северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура ночью ожидается +11... +13 градусов, днем — +16... +18 градусов с небольшим понижением в течение дня.

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