В Новосибирской области ждут заморозков до -3 градусов
Их может спровоцировать холодный воздух с Северного Ледовитого океана
В Новосибирской области ожидаются заморозки до -3 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Хакасии, Тыве, Алтайском крае прогнозируются заморозки в ближайшие ночи до минус одного-трех градусов, а в Иркутской области и Забайкальском крае — даже до минус трех градусов, — рассказал синоптик информагентству ТАСС.
По словам Романа Вильфанда, заморозки спровоцирует холодный воздух с Северного Ледовитого океана, который попадет в азиатскую часть страны. В Новосибирской области заморозки ожидаются по ночам с 24 по 26 августа.
В начале этой недели новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. По их данным, в конце недели стоит ждать потепления до +25 градусов.