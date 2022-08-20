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«Был туман — это верный признак»: новосибирцы поделились фото грибных уловов после дождей

Засушливые недели прошли, и в лесах области появились грибы

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Эти грибы были собраны в «посадке»

Эти грибы были собраны в «посадке»

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После прошедших дождей новосибирцы отмечают, что грибов в регионе стало больше. Многие на этой неделе побывали на тихой охоте и поделились своим уловом в соцсетях.

Сибирячка Юлия собирала грибы сегодня в районе села Сенчанка. Она отметила, что ситуация с грибами сильно улучшилась.


— Еще утром туман был, это верный знак. Спрятаны они, конечно, очень хорошо, но мы собрали часа за 2, — рассказал сибирячка НГС.

Федор собирал грибы в Новосибирском районе

Федор собирал грибы в Новосибирском районе

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Грибник Федор собирал грибы от Нижней Ельцовки в сторону Кольцово в березовых околках.

— Грибов много. Грибников тоже. Но мои меня дождались, согласно поговорке, — отметил Федор.

Лисички собрала Евгения в Новосибирске 18 августа

Лисички собрала Евгения в Новосибирске 18 августа

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Лисичковый бум отметила сибирячка Евгения. Она собирала грибы в Академгородке на Ключах.

— Немного подберезовиков и ни одного белого, — добавила Евгения.

Ольга собирала грибы 18 августа

Ольга собирала грибы 18 августа

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Ольга собирала грибы в районе Плотникова, и минут за 20 у нее получился приличный улов.

— Лисичек много, груздь весь в труху. Лес очень влажный, если пойдете, обувайте длинные резиновые сапоги — кроссовки промокли насквозь у нас, — поделилась Ольга.

После сбора грибы нужно замариновать. Юлия Ширковец, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021», поделилась своим рецептом маринованных грибочков.

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