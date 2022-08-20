«Был туман — это верный признак»: новосибирцы поделились фото грибных уловов после дождей

После прошедших дождей новосибирцы отмечают, что грибов в регионе стало больше. Многие на этой неделе побывали на тихой охоте и поделились своим уловом в соцсетях.

Сибирячка Юлия собирала грибы сегодня в районе села Сенчанка. Она отметила, что ситуация с грибами сильно улучшилась.





— Еще утром туман был, это верный знак. Спрятаны они, конечно, очень хорошо, но мы собрали часа за 2, — рассказал сибирячка НГС.