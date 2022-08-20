«Был туман — это верный признак»: новосибирцы поделились фото грибных уловов после дождей
Засушливые недели прошли, и в лесах области появились грибы
После прошедших дождей новосибирцы отмечают, что грибов в регионе стало больше. Многие на этой неделе побывали на тихой охоте и поделились своим уловом в соцсетях.
Сибирячка Юлия собирала грибы сегодня в районе села Сенчанка. Она отметила, что ситуация с грибами сильно улучшилась.
— Еще утром туман был, это верный знак. Спрятаны они, конечно, очень хорошо, но мы собрали часа за 2, — рассказал сибирячка НГС.
Грибник Федор собирал грибы от Нижней Ельцовки в сторону Кольцово в березовых околках.
— Грибов много. Грибников тоже. Но мои меня дождались, согласно поговорке, — отметил Федор.
Лисичковый бум отметила сибирячка Евгения. Она собирала грибы в Академгородке на Ключах.
— Немного подберезовиков и ни одного белого, — добавила Евгения.
Ольга собирала грибы в районе Плотникова, и минут за 20 у нее получился приличный улов.
— Лисичек много, груздь весь в труху. Лес очень влажный, если пойдете, обувайте длинные резиновые сапоги — кроссовки промокли насквозь у нас, — поделилась Ольга.
После сбора грибы нужно замариновать. Юлия Ширковец, создательница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021», поделилась своим рецептом маринованных грибочков.