«Мы вас кормим, терпите». Сочинцы возмущены поведением туристов — «бздыхи» занимаются сексом, где хотят, и ходят голые
Прийти в магазинах в трусах считается в порядке нормы, а местным не нравится
Жаркое лето в Сочи не только в прямом смысле, но и в переносном. И как всегда — масса претензий отдыхающих к курорту: цены, инфекции, толпы народу, жадность местных. Но и к самим отдыхающим за это лето накопились вопросы у местных жителей. Почти еженедельно в телеграм-каналах появляются пикантные видео, снятые совершенно в неожиданных местах. Например, страсть захватила туристов в открытом море, когда они плавали на катамаране. Но неожиданно мимо проходил прогулочный кораблик, и его пассажиры как могли поддержали парочку. При этом своего занятия они не прекратили. Кто знает, может, это еще больше подстегнуло их страсть.
Другую пару страсть захватила, когда они плавали на сапе. Но поскольку сейчас море у берегов Сочи переполнено разными плавсредствами с людьми, их любовные утехи также попали на видео. Комментаторы удивлялись умению держаться на этой доске, да еще и выполнять целые акробатические этюды, ведь многие люди даже встать на сапе не могут, а парочка занималась сексом, да еще и в спасательных жилетах. Видео выкладывать не будем, оно очень откровенное. После того, как видео было опубликовано в телеграм-каналах, их стали искать полицейские, но информации, что пару нашли, не появлялась.
Еще одна пара совокуплялась под деревьями в центре города, и, несмотря на то что уже вечерело, их половой акт также попал на видео и был выложен в сеть. Не будем больше демонстрировать горячие видеокадры. Расскажем только про самый громкий случай, который попал в объектив сразу нескольких телефонов. История получила громкое продолжение. Страсть захватила
21 июля полицейские задержали пылкого любовника и посчитали, что его действия не соответствуют общественно признанным нормам приличия. В отношении
«Они как собачки, ей-богу»
Только единичные случаи секса в общественных местах попадают на видео. Об этом говорит арендатор одного из сочинских пляжей Артур, он рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что творят туристы. И случайный секс с малознакомыми людьми на жарком юге — обычное дело.
— Они как собачки, ей-богу. Только отвернешься, спариваются. Совокупляются в туалете, в раздевалках. Один раз вообще был вопиющий случай: совершенно пьяная женщина в бунгало занималась сексом со случайным мужчиной, с которым познакомилась на пляже. А ее маленький сын в это время ее за ногу держал и плакал. На это плачь мы и пришли, так она нас матом поливала. Вывели ее с пляжа, хотели вызвать полицию, но она стала плакать и умолять отпустить. Говорила, что приехала из Красноярска, а дома ее ждет муж, — рассказал Артур; в результате женщину пожалели, напоили кофе, чтобы она хоть чуть-чуть отрезвела, и проводили в отель.
Многие туристы пьют на отдыхе много и крепко, говорит он. От этого все беды. Кто-то потом раздевается и в голом виде идет купаться, кто-то начинает задираться на других отдыхающих, возникают драки. Лезут пьяные в воду. Работа у пляжных спасателей нервная. Особенно ближе к вечеру некоторые туристы уже на приличной «кочерге». А некоторые и под «веществами».
— Утром приходишь на пляж — кругом пустые бутылки, мусор, кого-то вытошнило. И обязательно кто-то спит либо прямо на гальке, либо на качелях. А потом не может найти свои вещи, телефон, портмоне. И еще нас обвиняют потом, что их ограбили. Да и закладчиков не раз ловили, они уже не знают, что придумать, и прячут наркоту в людных местах. Говорят, что на соседнем пляже закладчика поймали в кабинке для переодевания, — говорит Артур.
Сочинка Лариса Ломидзе очень возмущена недавним случаем. К ней приехали родственники из Москвы, и они решили провести весь день на пляже, чтобы не сгореть и была возможность прилечь, поесть — взяли в аренду бунгало. Компания была довольно большая с детьми. В соседнем бунгало пили шампанское с утра несколько молодых пар, сначала они просто громко смеялись и кричали, а потом началось просто непотребство.
— Они там начали заниматься сексом! Уж не знаю, все по очереди или парами. Вы представляете, что такое бунгало? Это каркас и шторы, которые развиваются на ветру. Наши дети стояли и с интересом смотрели на всё это, пока мы не поняли, что происходит. Вокруг куча народу, белый день! Я далеко не ханжа, но это уже все рамки перешло. А охрана говорит: ну они же в бунгало, а не на пляже! — рассказала Лариса; пришлось им собраться и уйти с пляжа, деньги за аренду домика им, естественно, никто не вернул. Остальные посетители делали вид, что ничего не происходит.
Ходят в трусах по улицам, писают в море
Полуголые люди, разгуливающие по улицам Сочи — это уже притча во языцех. Это вызывает бесконечное противостояние так называемых «бздыхов» — так сочинцы называют туристов — и местных. Понятно, Сочи — курорт, люди здесь «на чиле, на расслабоне», рядом море и они кому-то там деньги везут. Но при этом забывают, что всё-таки это Кавказ. И очень агрессивно реагируют на замечания. Наталье, кассиру «Пятерочки» в центре Адлера, «мадам в трусах» бросила деньги прямо в лицо.
— Подошли к кассе в трусах, мужчина и женщина. Я бы даже сказала, в стрингах. Я уже не буду говорить о неэстетичности их тел, на которые смотреть неприятно. Но заходить в общественные места почти в голом виде — неприлично, это же основы приличий. Ну накинь ты парео, сарафанчик, столько их сейчас продают. Я сделала замечание, мне нахамили. Мол, мы вас тут кормим, а вам всё не нравится. Терпите, хоть голыми можем ходить, — рассказала Наталья.
Кстати, о голых. На пляж в Лазаревском повадилась ходить девушка в неглиже. Совершенно голая. Придет, рюкзачок за спиной, лежит себе, загорает. Видео с ней часто появляется в местных пабликах, мы же публиковать его не будем. Советы загорать на нудистском пляже игнорирует. Охрана пляжа ее выпроваживает, но на следующий день она появляется снова.
Сочинка Аделина Геворгян чуть по шее не схлопотала, когда на центральном пляже Адлера попросила трех длинноногих красоток хоть немного прикрыть свою наготу. Кстати, мужчины были не против, что они заграют топлес.
— У меня три сына, причем один уже такого возраста... 12 лет ему, он просто специально мимо ходил, чтобы на это посмотреть. Лежат втроем, все красоты на виду. Просто всё внимание на пляже на них. У меня тоже хорошая фигура, несмотря на три беременности, я тоже могу топлес позагорать у себя на участке у бассейна, но выставлять свои прелести напоказ, я считаю, позорно, — говорит Аделина, она сделала замечание девушками и была послана куда подальше.
А житель Адлера Кирилл Дубовиков был шокирован, когда на пляже ребенок лет 9 сказал маме, что хочет в туалет, ну, по-маленькому, но она даже не пошевелилась, а отправила его... в море.
— Ты же из моря только! Ты что, дебил, не мог туда сходить? Зайди поглубже и делай вид, что плаваешь, — сказала взрослая женщина, и мальчик послушно пошел в воду.
— Туалетов на пляже достаточно, мальчик большой — дай ему 20 рублей и отправь в туалет. Нет, она учит ребенка плохому, потому что сама так делает. Потому что весь пляж так делает. Я после этого туда вообще не хожу, как представлю, — говорит Кирилл. При этом отдыхающие жалуются на то, что люди ходят на пляж с собаками. На днях возмущенная женщина выложила видеозапись, на которой негодует, что на пляж Дагомыса несколько человек пришли со своими четвероногими друзьями, причем все они довольно маленьких пород и на поводках. К тому же пляж этот — дикий.
— Куча собак купается среди множества детей, хотя вход на пляж с собаками запрещен. Прошу обратить на это внимание и ужесточить меры пропуска таких личностей. Еще и хозяева этих собак очень наглые. Их собаки гавкают на детей, а им хоть бы что! Люди на море приходят отдохнуть, а не слушать их бесконечный лай, — написала читательница телеграм-канала «ЧП Сочи».
Надо отметить, что место на видео — не официальный пляж, а дикий, никакой пляжной инфраструктурой не оборудован.
— Оставьте нам хотя бы дикие пляжи, отдыхайте на городских и санаторных. А мы с собаками хотим купаться, — писали в комментариях сочинцы.
Максимум, что им светит — несколько суток ареста, и то обжаловать можно
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук считает, что секс на пляже и в других общественных местах на глазах у других, в том числе у детей, — это половая распущенность. Они взрослые люди и должны отвечать за свои поступки. Поэтому их нужно наказывать не по административной, а по уголовной статье за хулиганство. Кроме того, публикация видеозаписей в телеграм-каналах не является пропагандой секса в общественных местах, а помогает бороться с таким явлением.
— У кого-то это поиск новых впечатлений, «острых» ощущений. Остатки стыда, страх быть застигнутыми добавляет адреналина и может способствовать закреплению эксбиционистских наклонностей. Для других это способ хоть как-то проявить себя. И если не хватает способностей это сделать умом, то стараются выделиться хоть как-то, пусть и таким образом. Этому способствуют тренды в интернете и некоторых СМИ, пропагандирующие и популяризующие так называемый хайп. То есть то, чего раньше стыдились, некоторые теперь стали гордиться. К счастью, большая часть молодежи у нас всё же более воспитанная, — сказал Кульгавчук «Газете.ру».
Юристы говорят, что административная статья за мелкое хулиганство, возбужденная в отношении тех, кто прилюдно занимался сексом на пляже, или в сквере, или на катамаране, тоже притянута за уши. Полиция рассматривает это как нарушение общественного порядка. И привлекает по статье 20.1 КоАП РФ, в которой четко написано, что под мелким хулиганством понимается нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Про секс в общественном месте ничего не сказано. Наверное, поэтому в своем сообщении пресс-служба судов края делала упор на то, что
Да и само понятие «общественного места» в российском законодательстве не очень расшифровывается: так статья 20.20 КоАП РФ к общественным местам относит детские, образовательные и медицинские организации, все виды общественного транспорта, организации культуры, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, улицы, стадионы, скверы и парки — про пляжи и море в статье ничего не говорится. Поэтому юристы считают, что если люди просто занимались сексом на катамаране и не «выражались нецензурной бранью», то и привлекать их не за что, а вот парки и скверы относятся к общественным местам, но в российском законодательстве нигде не говорится, что в них нельзя заниматься сексом.