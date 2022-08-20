«Мы вас кормим, терпите». Сочинцы возмущены поведением туристов — «бздыхи» занимаются сексом, где хотят, и ходят голые

«Они как собачки, ей-богу»

Только единичные случаи секса в общественных местах попадают на видео. Об этом говорит арендатор одного из сочинских пляжей Артур, он рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что творят туристы. И случайный секс с малознакомыми людьми на жарком юге — обычное дело.

— Они как собачки, ей-богу. Только отвернешься, спариваются. Совокупляются в туалете, в раздевалках. Один раз вообще был вопиющий случай: совершенно пьяная женщина в бунгало занималась сексом со случайным мужчиной, с которым познакомилась на пляже. А ее маленький сын в это время ее за ногу держал и плакал. На это плачь мы и пришли, так она нас матом поливала. Вывели ее с пляжа, хотели вызвать полицию, но она стала плакать и умолять отпустить. Говорила, что приехала из Красноярска, а дома ее ждет муж, — рассказал Артур; в результате женщину пожалели, напоили кофе, чтобы она хоть чуть-чуть отрезвела, и проводили в отель.