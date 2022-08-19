Сохраняется холодная воздушная масса: в Новосибирске ждут дожди и туман на выходных
Ночью температура может опуститься до +6 градусов
В Новосибирске до конца недели ожидаются небольшие дожди, температура поднимется максимум до +20 градусов.
— Пока над нашими районами сохраняется холодная воздушная масса, северные потоки, вероятны небольшие дожди, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
В субботу, 20 августа, ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, температура ночью
21 августа местами небольшой дождь, ветер северный, силой 2–7 м/с. Температура ночью составит
В понедельник ожидается небольшой дождь, ветер северный, силой 2–7 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Ночная температура составит
Накануне в Шерегеше выпал снег над горой Мустаг. В августе такое происходит редко. Падение снежных хлопьев попало на камеры.