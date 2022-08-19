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Тема дняПодержанные трамваи и «троллейбусы как дрова»
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Сохраняется холодная воздушная масса: в Новосибирске ждут дожди и туман на выходных

Ночью температура может опуститься до +6 градусов

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Утром в субботу возможен туман

Утром в субботу возможен туман

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В Новосибирске до конца недели ожидаются небольшие дожди, температура поднимется максимум до +20 градусов.

— Пока над нашими районами сохраняется холодная воздушная масса, северные потоки, вероятны небольшие дожди, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

В субботу, 20 августа, ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, температура ночью +6… +8 градусов, днем — +18… +20 градусов, ночью и утром местами возможен туман.

21 августа местами небольшой дождь, ветер северный, силой 2–7 м/с. Температура ночью составит +7… +9 градусов, днем — 18… +20 градусов.

В понедельник ожидается небольшой дождь, ветер северный, силой 2–7 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Ночная температура составит +8… +10 градусов, дневная — +16… +18 градусов.

Накануне в Шерегеше выпал снег над горой Мустаг. В августе такое происходит редко. Падение снежных хлопьев попало на камеры.

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