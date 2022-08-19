Не ждите, пока они упадут: как правильно собирать яблоки и что из них приготовить
Советы от агрономов и рецепты от наших читателей
Яблочный спас — один из первых праздников урожая. Считалось, что в этот день лето поворачивается к осени лицом, а особенно преданные традициям люди раньше Яблочного спаса к яблокам нового урожая не прикасались. Ну теперь-то можно! И тем, кто чтит традиции, и (особенно) тем, для кого яблоки — это еда. Поэтому разберемся, как правильно собирать и хранить яблоки, зачем их пересыпать и что из них приготовить, если собрали поражающий воображение урожай.
Как правильно собирать яблоки?
Сначала немного о том, как собирать яблоки неправильно. Основных ошибок здесь две: срывать раньше срока и дожидаться, пока они упадут сами. В первом случае просто непонятно, зачем вам недозревшие яблоки, во втором — вся загвоздка в том, что упавший своими силами урожай долго не протянет, его надо сразу пускать в дело: на компоты, варенья, пироги и так далее (о рецептах мы говорим чуть позже). Трясти яблони тоже нельзя. По той же причине.
Так что не ленитесь, собирайте яблоки своими руками, но прежде убедитесь, что их кожица приобрела характерный для сорта цвет. В этом случае ваши яблоки сохранят максимальный срок годности. Для большей уверенности можно снять одно яблоко и разрезать его. Если у косточек насыщенный коричневый цвет — смело собирайте остальной урожай.
— Предназначенные для хранения яблоки срывайте аккуратно, чтобы не повредить плодоножку или сам плод, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Начинайте с нижних веток и постепенно продвигайтесь к верхушке. Не вытирайте с яблок восковой налет и аккуратно складывайте их в заранее подготовленную тару — деревянные емкости или соломенные корзины.
Важно помнить, что яблоки не любят лишнюю влагу, поэтому собирать их лучше всего в первой половине дня и в сухую солнечную погоду, а за пару недель до сбора урожая стоит прекратить полив. При этом зимние сорта должны провисеть на дереве как можно дольше — им нужно время, чтобы набрать необходимые витамины и микроэлементы. Главное, успейте снять их до заморозков.
Как хранить яблоки?
Первое, что нужно сделать после того, как вы собрали урожай, это перебрать и отсортировать яблоки. Еще лучше — дать им полежать несколько дней в прохладном помещении. Это позволит найти поврежденные или больные яблоки. Целые отправляем на хранение, мятые, побитые и поцарапанные — сразу съесть или приготовить.
— Также большое значение имеет, где хранятся яблоки, — говорит садовод Лидия Шляпникова. — Лучше всего, если это будет подвал или погреб. Оптимальная температура для хранения зимних яблок — от -1 до +4 ℃, влажность — 85–95%. Если подвала или погреба нет, можно отправить урожай в кладовку, на балкон или в холодильник, предварительно охладив до той температуры, при которой будете эти яблоки хранить. Иначе при резком переохлаждении они покроются конденсатом и быстро начнут гнить. Например, яблоки можно на несколько часов оставить в холодильнике, а только потом упаковать, тщательно перевязав упаковку, и отправить на хранение. Главное, чтобы они не промерзали и не мокли, и чтобы в упаковку не проникал воздух.
У каждого сорта яблок свой срок хранения. Идеальное сочетание — когда вместе с ранними в саду растут и зимние сорта с длительным сроком хранения. Зимние при правильном хранении спокойно пролежат до конца марта (кстати, полноценный вкус и аромат у многих зимних сортов появляется только через 14, а то и 60 дней после снятия с дерева), позднезимние можно будет есть даже в мае. А вот раннезимние так долго не продержатся и уже в начале февраля придут в негодность, как их ни храни.
— Перед тем как отправить яблоки на хранение в погреб, помещение нужно продезинфицировать и обеспечить хорошую вентиляцию, — добавляет Виталий Бубнов. — Ящики и полки протрите раствором кальцинированной соды.
В погребе яблоки распределяют в один ряд на полках или укладывают в ящики. Если хотите максимально продлить срок хранения яблок, оберните каждое в бумажную салфетку или бумагу. Газета не подойдет — в краске для печати порой содержатся не самые полезные для организма вещества, и вам они вряд ли нужны. Обернутые в бумагу яблоки укладывайте в ящик или корзину плодоножками вверх. Также можно использовать коробки из влагостойкого картона. Причем больше 20 килограммов в ящиках хранить не стоит — чтобы избежать большого давления.
Хранить яблоки можно и в полиэтиленовых пакетах. Только для этого нужно соблюсти несколько важных правил.
Зачем пересыпать яблоки?
Пересыпание поможет сохранить урожай до весны. Для этого подойдут любые сухие и сыпучие материалы — песок, зола, древесные опилки, стружка лиственных пород, луковая шелуха, листья, торф. Благодаря этому яблоки будут минимально контактировать друг с другом и дольше сохранят свежесть и полезные свойства.
Что приготовить из яблок?
В ответ на этот вопрос в голове моментально появляются как минимум четыре варианта: компот, варенье, джем, сидр. Но чтобы уточнить рецепты, мы отправились на форумы Городских порталов, обитатели которых уж точно делятся проверенными (на себе) рецептами.
Абрикосово-яблочный соус с луком и чесноком
Такой соус можно приготовить на один-два раза, а если вам понравится, то и заготовить на зиму, закатав в банки. Технология приготовления, как признается автор рецепта Елена Зиборова, очень простая, утомительной стерилизации соусу не потребуется, а открытая баночка с соусом будет храниться в холодильнике достаточно долго. Чтобы приготовить этот оригинальный соус, вам понадобятся:
- яблоки — 1 кг;
- абрикосы — 0,5 кг;
- лук — 0,5 кг;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 1 ч. л.;
- молотый черный перец — 0,5–1 ч. л.;
- сахар — 700 г;
- соль -1 ч. л.;
- винный уксус 5% — 0,7 л.
— Абрикосы и яблоки нужно очистить от кожицы. Затем удалить у плодов чешуйчатые сердцевинки с семенами и косточки. Мелко нарезать очищенные плоды, — рассказывает Елена Зиброва. — Лук почистить и мелко порубить. Очищенные зубчики чеснока пропустить через чеснокодавилку или растереть на мелкой терке. Поместить нарезанные плоды в эмалированную кастрюлю. Помешивая, разогреть и далее понемногу добавлять сахар. После растворения сахара положить остальные компоненты соуса. Довести массу до кипения и проварить на слабом огне до легкого загустения, постоянно помешивая. Горячий соус разложить в баночки и закатать. Эти ароматные фруктово-чесночные соусы будут напоминать об уходящем лете, придадут пикантность вашим блюдам.
Варенье с пряностями
Читательница Городских порталов по имени Галина уверяет: такое варенье — жгучее, согревающее и очень полезное.
— Итак, имбирь, лимон и специи в доме есть, но основа — яблоки. Все пропорции — «на глазок», — говорит Галина. — Яблоки очистим от шкурки. Пока не выбрасываем. Чищеные яблоки режем на одинаковые по толщине 6–8 долек, а потом поперек на тонкие кусочки. Кожуру и серединки (мы их вынули, конечно) заливаем небольшим количеством воды и отвариваем до мягкости. Процеживаем этот отвар, он нам понадобится.
Это был подготовительный этап. А сейчас — этап основной. Для этого, говорит наша читательница, нужно прикинуть, сколько понадобится сахара. Если планируете съесть варенье в течение месяца или вы обычно его консервируете, закатывая в банки, то сахара можно взять вдвое меньше, чем яблок (по весу). Если яблоки кислые, то больше.
— Яблоки варим в сиропе: стакан воды или отвара на 1 килограмм сахара. В таз или кастрюлю, где будете варить варенье, насыпьте сахар. Отмерьте нужное количество отвара, налейте в сахар и попробуйте перемешать так, чтобы весь его смочить, — говорит Галина. — Поставьте таз на большой огонь. Постоянно перемешивая сахар, добейтесь его растворения. Если сироп уже жидкий и кипит, а крупинки сахара в нем еще видны, полурастворенные, можно класть яблоки. Перемешиваем периодически. Огонь можно уменьшить, когда кипение возобновится.
Третий этап — творческий. В перерывах между помешиваниями помойте лимон и мелко нарежьте его вместе с кожурой. Его задача — просто дать запах. Можно обойтись половинкой. Имбирь чистите и строгайте мелкими кусочками произвольной формы, лишь бы были тонкие. Размер — какой вам приятно, потому что он в сиропе не проварится до мягкости и будет почти свежий.
— Яблоки на огне уже минут сорок, и если они спелые, кусочки темнеют и становятся прозрачными — готовы. Некоторые остались светлыми — ничего страшного, может, и они вполне проварены, — продолжает Галина. — Пока варенье не загустело, кладем в него лимон, имбирь и специи, какие любите в сладкой выпечке (корица, мускатный орех, кардамон, гвоздика). Минут через пять попробовать и добавить, чего не хватает.
Готовность варенья можно проверить так: возьмите немного сиропа на ложку и капните на блюдце. Капля должна получиться круглой пуговкой, а не кляксой. Если у вас получилась «пуговка» — можно разливать варенье. Горячим, в помытые, пропаренные и высушенные банки.
Повидло из яблок
Наша читательница под ником oliskaAvto говорит, что для варенья по ее рецепту лучше всего подойдут осенние сорта яблок, потому что из летних, мягких и сочных, оно получается жидковатым.
— Яблоки нарезать дольками без кожи и взвесить, добавить на один килограмм яблок 400 граммов воды, — рассказывает девушка. — Варить, пока не станет мягким. Протереть через сито. Взвесить и добавить на 1 килограмм полученной массы 800 граммов сахара. Варить, пока не исчезнет пенка. Можно добавить еще немного ванильного сахара. После варки дать немного остыть и горячим разложить в сухие стерилизованные банки. И уже в банках дать полностью остыть и затем закрыть крышками.
Пюре «Неженка»
Приготовить такое пюре — проще простого. Вам понадобится всего ничего: 3–4 килограмма яблок, стакан воды и кастрюля, куда всё это богатство поместится. И банка сгущенки.
— Яблоки режу как на сушку, потому что крупные дольше варятся, добавляю стакан воды, варю десять минут и пробиваю блендером, — делится рецептом наша читательница Елена. — На кастрюлю яблок добавляю банку сгущенки (370 граммов), иногда совсем немного сахара. Пока пюре закипает, в микроволновке стерилизую банки (четыре минуты). Раскладываю и закрываю.
В результате примерно через час (точное время зависит от размера яблок) у вас будет 2,5 литра нежнейшего пюре, которое можно есть и в чистом виде, а можно разбавить водой, сделав яблочный сок с мякотью.
Сидр
Без этого рецепта наш список точно был бы неполным. А поделилась им с нами читательница Ольга.
— Яблоки мою, очищаю от всяких ненужностей и серединки, измельчаю в комбайне (можно пропустить через мясорубку), закладываю в бачок, добавляю сахар из расчета 100–150 граммов сахара на 1 килограмм яблок (в зависимости от сорта яблок) и примерно 100 граммов воды, — рассказывает Ольга. — Бачок можно заполнять не больше чем на 3/4 объема. У кого нет бачка, можно делать в кастрюле. Закрываю крышкой, крышку заматываю скотчем. Оставляю в таком виде на 7–10 дней в теплом месте. Затем нужно жмых отделить от сока, я это делаю через двойную марлю вручную. Затем сок помещается в бутыль, добавляю еще сахар 50–100 граммов на литр сока и воды 50–100 граммов на литр сока. В зависимости от вкуса и насыщенности напитка.
Бутыль Ольга заполняет не более чем на 3/4, ставит гидрозатвор и убирает в теплое место на второе брожение. Когда напиток перебродит, его нужно разлить по темным бутылкам (желательно стеклянным), очень плотно закупорить, уложить бутылки горизонтально в темном месте (желательно прохладном, не больше десяти градусов тепла) на дозревание. Примерно через три месяца ваш сидр будет готов. И не переусердствуйте с дегустацией — чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Лучше съешьте яблоко.