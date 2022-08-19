Не ждите, пока они упадут: как правильно собирать яблоки и что из них приготовить

Так что не ленитесь, собирайте яблоки своими руками, но прежде убедитесь, что их кожица приобрела характерный для сорта цвет. В этом случае ваши яблоки сохранят максимальный срок годности. Для большей уверенности можно снять одно яблоко и разрезать его. Если у косточек насыщенный коричневый цвет — смело собирайте остальной урожай.



— Предназначенные для хранения яблоки срывайте аккуратно, чтобы не повредить плодоножку или сам плод, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Начинайте с нижних веток и постепенно продвигайтесь к верхушке. Не вытирайте с яблок восковой налет и аккуратно складывайте их в заранее подготовленную тару — деревянные емкости или соломенные корзины.

