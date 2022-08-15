Несколько экотроп закрыли в Алтайском крае из-за большого количества медведей

В Алтайском крае закрыли экотропы в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике из-за увеличения числа медведей.



— В Тигирекском заповеднике активизировались медведи. Для безопасности туристов с 8 августа до конца года закрыты несколько маршрутов, — рассказали в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

Кроме того, отменили экскурсии на Холодный ключ, к истокам Большого Тигирека, а также экскурсию на Листвяжный Глядень.