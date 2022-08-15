Несколько экотроп закрыли в Алтайском крае из-за большого количества медведей
Пути закрыты в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике
В Алтайском крае закрыли экотропы в заказнике «Чинетинский» и в Тигирекском заповеднике из-за увеличения числа медведей.
— В Тигирекском заповеднике активизировались медведи. Для безопасности туристов с 8 августа до конца года закрыты несколько маршрутов, — рассказали в пресс-службе Минприроды Алтайского края.
Кроме того, отменили экскурсии на Холодный ключ, к истокам Большого Тигирека, а также экскурсию на Листвяжный Глядень.
В Минприроде предупредили туристов о том, что даже в период низкой активности животных группам необходим сопровождающий. По данным министерства, в регионе насчитывается более 1300 медведей. В основном они обитают в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.
Напомним, что недавно на пастбище в Северном районе Новосибирской области медведь напал на стадо коров. Одну он задрал насмерть, вырвав позвоночник, другую серьезно ранил.