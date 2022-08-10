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Дожди скоро вернутся: новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие три дня

Наслаждаться жарой осталась недолго

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Ясная погода продержится до конца рабочей недели

Ясная погода продержится до конца рабочей недели

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Жара в Новосибирске начнет спадать ближе к выходным. Об этом сообщили новосибирские синоптики. Зной продержится только до пятницы.

— Ждем приближение холодного атмосферного фронта и 13 августа уже будем под его влиянием, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас мы находимся в южной части обширного борического гребня. Воздушные массы из Казахстана, поэтому сейчас такие высокие дневные температуры.

В четверг, 11 августа, в городе будет ясно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4–9 м/с, днем 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов.

12 августа, в пятницу в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью температура ожидается в +14...+16 градусов, днем +24...+27 градусов.

В субботу, 13 августа, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточный с переходом на западный силой в 4–9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Ночью будет +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов.

По Новосибирской области 11 августа температура днем может достигнуть +30 градусов, затем станет более прохладно до +27 градусов. Осадки также ожидаются в отдельных районах 13 августа.

Вчера в Минприроды Новосибирской области предупредили жителей региона об ухудшении метеоусловий. С 9 по 10 августа простоит смог, вызванный горением лесов и свалок.

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