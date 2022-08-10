Дожди скоро вернутся: новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие три дня

Жара в Новосибирске начнет спадать ближе к выходным. Об этом сообщили новосибирские синоптики. Зной продержится только до пятницы.



— Ждем приближение холодного атмосферного фронта и 13 августа уже будем под его влиянием, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас мы находимся в южной части обширного борического гребня. Воздушные массы из Казахстана, поэтому сейчас такие высокие дневные температуры.