Даже картошка успеет созреть: что можно посадить в августе в саду

— Например, у редиса, который вы соберете в августе или начале сентября, не будет того резкого привкуса, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Первый урожай редиса можно собирать через пару недель, так что за август вы успеете дважды его посеять.



Также в августе урожаем порадуют черная редька, пекинская капуста, руккола и шпинат. И не забывайте про сидераты — горох, горчицу, фацелию, рапс и другие.

