СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняНовосибирцы стали виноделами в Крыму
Все новости
Все новости
Обустраиваем дачуИнструкция

Даже картошка успеет созреть: что можно посадить в августе в саду

Мы насчитали минимум 20 растений, которые дадут вам свежий урожай

61
У рачительного садовода даже в августе грядки не пустеют

У рачительного садовода даже в августе грядки не пустеют

Поделиться

Если август обещает быть теплым, у вас есть немного свободного времени, и вы все еще можете стоять на ногах в финале очередного садового сезона — не время сидеть сложа руки. Вы еще успеваете посадить на участке новую зелень и овощи и собрать свежий урожай до конца месяца. Рассказываем, что можно посадить в августе и какие особенности есть у позднелетних (да практически осенних) посевов.

Что можно посадить в августе?


В августе уже точно не будет такой жары, что бывает в первые два месяца лета, да и ночи становятся более прохладными, а некоторым скороспелым культурам только этого и надо. Опытные садоводы говорят, что оптимальнее всего будет начать августовские посадки с зеленых пряностей — базилик, укроп, кориандр и им подобные быстро всходят и дают зелень, а когда ее срезаешь — быстро восстанавливаются. После этого можно переключиться на лук (перо), горох и суперранние свеклу, морковь, редис и картофель. Урожая много, конечно, не будет, да и размерами он не впечатлит, зато вкус — на высоте.

— Например, у редиса, который вы соберете в августе или начале сентября, не будет того резкого привкуса, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Первый урожай редиса можно собирать через пару недель, так что за август вы успеете дважды его посеять.

Также в августе урожаем порадуют черная редька, пекинская капуста, руккола и шпинат. И не забывайте про сидераты — горох, горчицу, фацелию, рапс и другие.

20 растений, которые можно спокойно посадить в августе

20 растений, которые можно спокойно посадить в августе

Поделиться

Как подготовить почву к посадкам в августе?


Особенной агротехники для посадок в августе нет — всё точно так же, как и весной. Убираем с грядок сорняки с остатками растительности, поливаем и удобряем готовыми растворами. После чего почву надо будет прорыхлить (а заодно и оставшиеся сорняки убрать) и сделать бороздки на грядках.

— Внесите под полив борозд нитрофоску или другие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы, — говорит Евгений Щербаков. — Можно добавить раствор планриза или баковую смесь с трихополом и эпином. Эту систему подготовки почвы можно использовать под все культуры, высаживаемые вторым оборотом. Она удобрит почву и активирует полезные микроорганизмы, которые подавят развитие грибковых и бактериальных болезней, поможет семенам быстрее тронуться в рост. После такой почвенной подготовки всходы высеянных культур появятся на два-четыре дня раньше.

Как ухаживать за посадками в августе?


Высеянные семена садоводы советуют присыпать сухой почвой или песком и замульчировать. Благодаря мульчированию почва сохранит влагу, на ней не будет появляться корка, благодаря чему вы получите хорошие всходы. Если всё сделали правильно, посаженные растения достаточно будет вовремя поливать, а зелень и пряности еще и вовремя срезать и прореживать.

— Выборочную срезку можно провести, когда растения вырастут на 10–15 сантиметров, — говорит Евгений Щербаков. — Между листовым салатом при прореживании нужно оставить 5–6 сантиметров пространства для лучшего развития листвы. Если они будут расти слишком густо, то начнут стрелковаться.

Если под посев вы внесли в почву достаточно удобрений, то подкормки растениям больше не понадобятся. А для защиты посадок от вредителей и болезней садоводы советуют использовать биопрепараты — как написано в рекомендациях на упаковке.

В августе также можно высадить некоторые деревья и кустарники — чтобы в следующем сезоне забот было меньше. Об этих и других земельных работах в последний летний месяц вам подробнее расскажет лунный календарь садовода на август 2022 года.

По теме

АвгустДачаКартофельЛетоОгородПосадкиСадСадоводствоСад и огород
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2