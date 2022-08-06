Даже картошка успеет созреть: что можно посадить в августе в саду
Мы насчитали минимум 20 растений, которые дадут вам свежий урожай
Если август обещает быть теплым, у вас есть немного свободного времени, и вы все еще можете стоять на ногах в финале очередного садового сезона — не время сидеть сложа руки. Вы еще успеваете посадить на участке новую зелень и овощи и собрать свежий урожай до конца месяца. Рассказываем, что можно посадить в августе и какие особенности есть у позднелетних (да практически осенних) посевов.
Что можно посадить в августе?
В августе уже точно не будет такой жары, что бывает в первые два месяца лета, да и ночи становятся более прохладными, а некоторым скороспелым культурам только этого и надо. Опытные садоводы говорят, что оптимальнее всего будет начать августовские посадки с зеленых пряностей — базилик, укроп, кориандр и им подобные быстро всходят и дают зелень, а когда ее срезаешь — быстро восстанавливаются. После этого можно переключиться на лук (перо), горох и суперранние свеклу, морковь, редис и картофель. Урожая много, конечно, не будет, да и размерами он не впечатлит, зато вкус — на высоте.
— Например, у редиса, который вы соберете в августе или начале сентября, не будет того резкого привкуса, — говорит специалист по овощным культурам, декоративным и плодово-ягодным растениям Евгений Щербаков. — Первый урожай редиса можно собирать через пару недель, так что за август вы успеете дважды его посеять.
Также в августе урожаем порадуют черная редька, пекинская капуста, руккола и шпинат. И не забывайте про сидераты — горох, горчицу, фацелию, рапс и другие.
Как подготовить почву к посадкам в августе?
Особенной агротехники для посадок в августе нет — всё точно так же, как и весной. Убираем с грядок сорняки с остатками растительности, поливаем и удобряем готовыми растворами. После чего почву надо будет прорыхлить (а заодно и оставшиеся сорняки убрать) и сделать бороздки на грядках.
— Внесите под полив борозд нитрофоску или другие комплексные удобрения, содержащие микроэлементы, — говорит Евгений Щербаков. — Можно добавить раствор планриза или баковую смесь с трихополом и эпином. Эту систему подготовки почвы можно использовать под все культуры, высаживаемые вторым оборотом. Она удобрит почву и активирует полезные микроорганизмы, которые подавят развитие грибковых и бактериальных болезней, поможет семенам быстрее тронуться в рост. После такой почвенной подготовки всходы высеянных культур появятся на два-четыре дня раньше.
Как ухаживать за посадками в августе?
Высеянные семена садоводы советуют присыпать сухой почвой или песком и замульчировать. Благодаря мульчированию почва сохранит влагу, на ней не будет появляться корка, благодаря чему вы получите хорошие всходы. Если всё сделали правильно, посаженные растения достаточно будет вовремя поливать, а зелень и пряности еще и вовремя срезать и прореживать.
— Выборочную срезку можно провести, когда растения вырастут на 10–15 сантиметров, — говорит Евгений Щербаков. — Между листовым салатом при прореживании нужно оставить 5–6 сантиметров пространства для лучшего развития листвы. Если они будут расти слишком густо, то начнут стрелковаться.
Если под посев вы внесли в почву достаточно удобрений, то подкормки растениям больше не понадобятся. А для защиты посадок от вредителей и болезней садоводы советуют использовать биопрепараты — как написано в рекомендациях на упаковке.
В августе также можно высадить некоторые деревья и кустарники — чтобы в следующем сезоне забот было меньше. Об этих и других земельных работах в последний летний месяц вам подробнее расскажет лунный календарь садовода на август 2022 года.