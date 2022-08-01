«Тепла особо не будет»: как сильно в Новосибирске похолодает на рабочей неделе — прогноз от синоптиков

В Новосибирске на рабочей неделе ожидается умеренная прохладная погода. Как рассказали новосибирские синоптики, жары ожидать в ближайшее время не стоит, а после ночи 2 августа прекратятся осадки.

— Мы будем находиться в южной периферии антициклона. Сегодня ночью еще влияние фронта будет чувствоваться, а затем фронтальная зона сместится к югу, и мы окажемся с холодной стороны. Начнется рост атмосферного давления, осадки прекратятся, и будет появляться солнце постепенно. Но тепла особо не будет, так как мы будем в относительно холодной воздушной массе, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

