«Тепла особо не будет»: как сильно в Новосибирске похолодает на рабочей неделе — прогноз от синоптиков
Горожан предупреждают о дождях и грозах
В Новосибирске на рабочей неделе ожидается умеренная прохладная погода. Как рассказали новосибирские синоптики, жары ожидать в ближайшее время не стоит, а после ночи 2 августа прекратятся осадки.
— Мы будем находиться в южной периферии антициклона. Сегодня ночью еще влияние фронта будет чувствоваться, а затем фронтальная зона сместится к югу, и мы окажемся с холодной стороны. Начнется рост атмосферного давления, осадки прекратятся, и будет появляться солнце постепенно. Но тепла особо не будет, так как мы будем в относительно холодной воздушной массе, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 2 августа, ожидается небольшой, местами умеренный дождь, гроза.
В среду и четверг, 3 и 4 августа, преимущественно без осадков. Все три дня ветер северо-восточный, восточный 2–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +11... +15 градусов, днем — +21... +24 градуса.
Август наступил в понедельник. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы. Рассказываем, когда стоит ждать жары или доставать вещи потеплее.