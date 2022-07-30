Адская жара или затяжные дожди? Изучаем прогноз погоды на август в Новосибирске

По данным сервиса «Яндекс Погода», с 1 по 15 августа температура воздуха будет колебаться в пределах 22–25 градусов тепла. При этом большую часть времени устоится облачная погода. Во второй половине месяца незначительно похолодает, но ожидаются осадки: сначала через день, затем под конец августа ежедневно.

