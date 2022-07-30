Адская жара или затяжные дожди? Изучаем прогноз погоды на август в Новосибирске
Мы проанализировали прогнозы трех сервисов погоды на последний месяц лета
В первую половину августа осадков не ожидается, зато другие две недели месяца отметятся проливными дождями. К такому выводу пришли синоптики двух сервисов погоды. Специалисты еще одного предпосылок к изменению метеорологической обстановки не увидели.
По данным сервиса «Яндекс Погода», с 1 по 15 августа температура воздуха будет колебаться в пределах 22–25 градусов тепла. При этом большую часть времени устоится облачная погода. Во второй половине месяца незначительно похолодает, но ожидаются осадки: сначала через день, затем под конец августа ежедневно.
Синоптики сервиса Gismeteo отмечают, что август в принципе ожидается дождливым. Например, осадки выпадут и 1 августа, и в выходные 13-го и 14-го числа. В последние две недели месяца вообще из дома лучше не выходить без зонта, уверены метеорологи. Температурный фон при этом достигнет пика 17–18 августа — до 27 градусов тепла. Затем столбики термометров будут постепенно опускаться.
Наконец, совершенно оптимистичный прогноз дают синоптики сервиса Worldweather. По их данным, в последний месяц лета в Новосибирске будет солнечно и тепло — 22–26 градусов тепла. Небо ожидается преимущественно ясным, без осадков.
Воскресенье 31 июля ожидается жарким — до плюс 28 градусов. Скорее всего обойдется без дождей.