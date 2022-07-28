Садоводам разрешили выращивать куриц и кроликов (оказывается, раньше за это штрафовали)

Что изменилось?

Раньше садоводы на своих участках по закону могли разве что овощи с ягодами выращивать, а вот живность была под запретом с негуманными для рядовых дачников (до 10 тысяч рублей) штрафами (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ).



По словам директора департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федора Мезенцева, поправки лишь подтверждают уже существующие нормы и должны просто снять возникающую иногда вокруг этой темы социальную напряженность — на деле содержание домашней птицы и мелкого домашнего скота на дачах никогда не было запрещено.

