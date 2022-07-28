Садоводам разрешили выращивать куриц и кроликов (оказывается, раньше за это штрафовали)
Но нюансы остались — рассказываем, в чём подвох
Дачный участок всё еще мало для кого считается местом отдыха. Это чаще полноценное рабочее угодье, где садоводы и огородники, не разгибая спин, всё лето выращивают себе то, что будут есть плюс-минус до следующего сезона. Причем список того, что можно и нельзя делать (и выращивать) на даче, то и дело корректируют сверху. То запретят картошку сверх меры выращивать, то налог на теплицу введут. Чтобы садоводы окончательно не плюнули в садоводческий колодец, время от времени им делают поблажки. Вот взяли и разрешили кур, кроликов и прочую живность выращивать.
Что изменилось?
Раньше садоводы на своих участках по закону могли разве что овощи с ягодами выращивать, а вот живность была под запретом с негуманными для рядовых дачников (до 10 тысяч рублей) штрафами (часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ).
По словам директора департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федора Мезенцева, поправки лишь подтверждают уже существующие нормы и должны просто снять возникающую иногда вокруг этой темы социальную напряженность — на деле содержание домашней птицы и мелкого домашнего скота на дачах никогда не было запрещено.
— Были частные случаи, когда владельцы участков нарушали санитарно-эпидемиологические правила и мешали жить соседям, — рассказал Федор Мезенцев в эфире «Радио 1». — Поэтому недовольные дачники обращались в суд, и при выявлении нарушений Роспотребнадзор и администрация штрафовали таких землевладельцев. Но это касалось тех ситуаций, когда на даче пытались организовать птицеферму. Когда на даче содержат кур для собственных нужд — а семье достаточно пяти кур-несушек и петуха, то проблем нет.
— В законе, который регулирует эту норму, действительно нет и намека на запрет содержания каких-либо животных на дачных участках, — подтверждает юрист Игорь Антонов. — Полагаю, что обновления закона нужны в том числе для того, чтобы застраховать садоводов от своевольных чиновников, которые под надуманными предлогами выписывали дачникам штрафы за пару куриц на участке.
Тем не менее в судебной практике есть случаи, когда дачникам выписывали штрафы за птиц. Например, осенью 2021 года одна женщина даже дошла до Верховного суда, чтобы доказать свое право на птиц, но там постановили: раз земли предназначены для садоводства, то нечего там всяких кур разводить. Женщина получила штраф 10 тысяч рублей, а суд лишний подтвердил, что разводить на дачах сельскохозяйственных животных и птиц запрещено.
Но в последние несколько десятилетий времена экономически неспокойные, и депутаты решили: пусть выращивают что хотят — и разрешили разводить «сельскохозяйственную птицу и (или) кроликов».
В конце июня 2022 года Госдума приняла соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях, а в середине июля его и Владимир Путин подписал, и закон вступил в силу.
Но абы как живность выращивать всё равно нельзя.
По каким правилам можно выращивать птицу и кроликов на даче?
Говоря сухим языком закона, разводить птицу и кроликов на дачном участке можно, если вы соблюдаете Градостроительный кодекс, земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.
— По правилам, курятник должен располагаться не ближе четырех метров от границ соседнего земельного участка, не ближе восьми метров от колодца и не ближе двенадцати метров от жилого дома, — говорит Игорь Антонов. — Если участок маленький и эти нормы выполнить невозможно, то содержание птицы и животных будет неправомерным. Можно пойти в администрацию и попробовать получить разрешение там. Кроме того, нельзя размещать подобные объекты на возвышенности, чтобы отходы и грязная вода не стекали на чужую территорию.
По ветеринарным правилам, выгульные площадки должны быть с натянутой сеткой и раздельные. Нельзя, чтобы домашняя птица контактировала с дикарями. А корма нужно использовать с документами. Каждый день вас на соблюдение правил проверять, конечно, не станут, но если до этого дойдет, будьте готовы, что вам выпишут штраф и заставят сделать всё по уму.
Еще одно правило: разводить кур, гусей, уток и кроликов на своем участке можно только для собственных нужд. Предпринимательская деятельность в рамках нововведений запрещена, так что, если вы начнете продавать мясо и яйца (а то и птице-кроличий выводок) и вас поймают за руку — пеняйте на себя.
— Не забывайте, что надзорные органы у нас работают по жалобам граждан, то есть ваших соседей, — напоминает Игорь Антонов. — Если им помешают звуки или запахи с вашего участка, они будут жаловаться во все инстанции, пока вы не прикроете ферму, какой бы маленькой она ни была. Так что будущим животноводам не лишним будет заручиться согласием соседей, даже если вы всё делаете по правилам.
Как узнать, могу ли я держать на участке кур и кроликов?
Перед тем как соберетесь строить курятник или еще какой дом для животных, закажите выписку из ЕГРН, где будут указаны и категория земель, и то, как вы можете их использовать. После этого ознакомьтесь с правилами землепользования и застройки местного муниципалитета. Для этого направьте письменный запрос, чтобы администрация разъяснила, возможно ли содержать птиц и прочую живность на вашем участке, есть ли какие-то дополнительные ограничения.
Даже в границах одного региона виды использования земельных участков в каждом отдельно взятом муниципалитете могут различаться: где-то в СНТ можно строить помещения для птицы и даже коз, а где-то это строго запрещено. Если кур, кроликов, гусей разводить на участке можно, следует изучить СНиП 30–02–97, в котором содержатся нормы и правила планировки и застройки территорий садоводческих объединений граждан, зданий и сооружений. Их придется учитывать, чтобы при возведении курятника или вольера для кроликов соблюсти требования удаленности объекта от соседского дома, к примеру.
Кроме того, не помешает ознакомиться с уставом СНТ, потому что решением общего собрания дачников каких только запретов ни примут, а вам с ними жить. Если же запрета на разведение животных вы ни в одном документе не обнаружили, можете смело браться за дело, соблюдая гигиенические требования, ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила.
А животных побольше держать можно?
Здесь мнения экспертов разделились. Кто-то считает, что выращивать на участке можно только тех животных, что указаны в законе. Кто-то говорит, что кур и кроликов прописали отдельной строкой, потому что именно из-за этой живности всегда возникало много споров, но это совсем не значит, что другое зверье нельзя заводить. Главное — чтобы соблюдались строительные и санитарные нормы. Пользуйтесь здравым рассудком и уточните у соседей, не помешает ли им отара овец, которую вы собираетесь завести.