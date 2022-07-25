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Тема дняПродают яхту за 31,5 миллиона
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Яхту за 31,5 миллиона продают под Новосибирском — рассказываем, что в ней есть

В объявлении указано, что яхта 2003 года

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Объявление на сайте появилось 4 июля

Объявление на сайте появилось 4 июля

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На сайте Avito 4 июля разместили объявление о продаже моторной яхты FairLine Targa 52 за 31,5 млн рублей. На судне есть несколько кают и ванных комнат, кухня и оборудованное место для загара.

Как сообщает продавец в объявлении, внутри лодки есть два душа и два туалета. В носовой каюте — спутниковое телевидение, цифровой сейф, кондиционер и гальюн (уборная на судне).

Пост управления оснащен морской и речной рациями, глубиномером и автопилотом. На носовой палубе есть мягкий настил для загара

Пост управления оснащен морской и речной рациями, глубиномером и автопилотом. На носовой палубе есть мягкий настил для загара

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На кухне установлены печь, холодильник, плита с двумя конфорками, вытяжка и кондиционер. В каюте по правому борту — двухместный диван, телевизор и кондиционер, по левому борту — двухместный диван, телевизор, кондиционер, прикроватная тумба. Также внутри есть ледогенератор и гриль.

НГС писал о сибиряке, который изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.

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