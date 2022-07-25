Яхту за 31,5 миллиона продают под Новосибирском — рассказываем, что в ней есть
В объявлении указано, что яхта 2003 года
На сайте Avito 4 июля разместили объявление о продаже моторной яхты FairLine Targa 52 за 31,5 млн рублей. На судне есть несколько кают и ванных комнат, кухня и оборудованное место для загара.
Как сообщает продавец в объявлении, внутри лодки есть два душа и два туалета. В носовой каюте — спутниковое телевидение, цифровой сейф, кондиционер и гальюн (уборная на судне).
На кухне установлены печь, холодильник, плита с двумя конфорками, вытяжка и кондиционер. В каюте по правому борту — двухместный диван, телевизор и кондиционер, по левому борту — двухместный диван, телевизор, кондиционер, прикроватная тумба. Также внутри есть ледогенератор и гриль.
НГС писал о сибиряке, который изготовил для рыбалки каяк из пенопласта. Такую лодку он захотел после просмотра роликов в интернете, где рыбаки на пластиковых каяках плавают по малым рекам.