Яхту за 31,5 миллиона продают под Новосибирском — рассказываем, что в ней есть

На сайте Avito 4 июля разместили объявление о продаже моторной яхты FairLine Targa 52 за 31,5 млн рублей. На судне есть несколько кают и ванных комнат, кухня и оборудованное место для загара.



Как сообщает продавец в объявлении, внутри лодки есть два душа и два туалета. В носовой каюте — спутниковое телевидение, цифровой сейф, кондиционер и гальюн (уборная на судне).