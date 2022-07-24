«Тетка тащит чемодан доширака». Мы составили классификацию туристов этого года в Сочи (узнаете себя или знакомых?)

— Еду как-то, на улице дождь стеной. Смотрю, идет тетка в рваном резиновом сапоге, тащит чемодан доширака. Подошва за ней волочится. Жалко стало, подобрал. Сразу сказала, что денег на такси у нее нет. Оказалось, приехала отдыхать, взяла кредит, поехала на автобусе в отель, но от остановки переться еще несколько километров. Бедолага, сидела бы дома, купила бы на эти деньги сапоги новые, мяса и водки, выпила, закусила, а сапоги бы носила еще 20 лет, — говорит Геннадий.

В этом году, рассказывает таксист, особенно часто ему попадаются пассажиры, которые устали от рутины, пандемии и политической обстановки и просто хотят увидеть море, но уровень жизни не позволяет им провести полноценный отдых в хорошем отеле.