«Тетка тащит чемодан доширака». Мы составили классификацию туристов этого года в Сочи (узнаете себя или знакомых?)
Наблюдательные таксисты и сотрудники отелей рассказали, какие люди чаще всего встречается на их пути
Сервис «Зарплата.ру» провел исследование, которое показало, что четверть россиян готовы выделить на отдых в этом году только 30–50 тысяч рублей. 17% могут себе позволить потратить до 30 тысяч. Тех, кто может отдать за отдых 110–130 тысяч, оказалось всего 14%. И лишь единицы людей в состоянии выложить за поездку 130–150 тысяч.
Статистика не обнадеживающая, отдохнуть за 30 тысяч рублей на российском юге очень сложно, но некоторые умудряются. Наши коллеги из SOCHI1.RU поговорили с самыми осведомленными на курортах людьми — таксистами и сотрудниками отелей. Они рассказали, какие туристы этим летом приезжают в Сочи и изменился ли контингент с начала пандемии. Их наблюдения легли в своеобразную классификацию групп отдыхающих.
«Пачками везут доширак»
Таксист Геннадий всю жизнь живет в Адлере, 30 лет возит пассажиров. Ему есть что рассказать. В этом году, по его словам, появилась особая категория туристов — это люди, которые приехали сюда на последние деньги, а кто-то и вовсе взял на отпуск кредит.
— Еду как-то, на улице дождь стеной. Смотрю, идет тетка в рваном резиновом сапоге, тащит чемодан доширака. Подошва за ней волочится. Жалко стало, подобрал. Сразу сказала, что денег на такси у нее нет. Оказалось, приехала отдыхать, взяла кредит, поехала на автобусе в отель, но от остановки переться еще несколько километров. Бедолага, сидела бы дома, купила бы на эти деньги сапоги новые, мяса и водки, выпила, закусила, а сапоги бы носила еще 20 лет, — говорит Геннадий.
В этом году, рассказывает таксист, особенно часто ему попадаются пассажиры, которые устали от рутины, пандемии и политической обстановки и просто хотят увидеть море, но уровень жизни не позволяет им провести полноценный отдых в хорошем отеле.
— В аэропорту тетку грузил в машину, у нее чемодану сто лет примерно, дернул неаккуратно за ручку, он порвался по шву, и оттуда дешевый доширак выпал, пачек 30. Знаете, такой самый дешевый — в пакетиках. Женщина даже смутилась, говорит, всю зиму копила, чтобы в нормальном отеле отдохнуть, по экскурсиям поездить, с советского времени здесь не была, а на питании решила экономить. Закупилась на оптовке лапшой, чаем, пюре быстрого приготовления, — говорит Геннадий. — Жалко ее стало, поэтому пригласил к себе на ближайшие выходные, жена была не против, шашлыком накормили, чтобы прочувствовала кавказское гостеприимство.
«Везут мешок картошки, тушенку и стоят часами у плиты»
Вторая категория отдыхающих, по наблюдениям Оксаны — владелицы гостевого дома в Адлере, — это жители южных городов: Краснодара, Ростова, Воронежа, а еще Ставрополя. Всю еду они везут с собой, неважно, на машине едут на отдых или на поезде. Тем самым экономят на питании, правда, женщинам приходится большую часть отпуска проводить у плиты.
— Такие гости сразу спрашивают, есть ли у нас кухня. Им неважно, что туалет один на несколько номеров, а в номере нет кондиционера. Им нужны самые дешевые номера. Главное — кухня и посуда для готовки. Женщины отдыха никакого не видят. С утра на кухне, только завтраком покормила семью, уже и обед нужно готовить. Мне прямо их жалко. Ну что это за отпуск?! У нас есть недорогие столовые, — говорит Оксана.
На запах жареного лука и вареной рыбы жалуются другие отдыхающие. Притом раньше таких туристов были единицы, в этом году — массовое явление, пришлось установить дополнительную газовую плиту и холодильник.
— Они говорят, что в Сочи всё дорого. Вот семья сводила детей в «Сочи Парк» и оставила там
«Выделяют лимит на день»
Третья категория отдыхающих — это те, кто заранее устанавливает себе ежедневный лимит и от него не отступает. Это также средний класс, который может рассчитывать только на свою зарплату. Правда, в Москве и каком-нибудь Воронеже уровень зарплат разный, но не суть. Сорить деньгами такие туристы не могут, но и кредиты на отдых не берут. Несколько раз за весь отдых могут позволить себе поужинать в кафе или ресторане, всё остальное время — в столовых. Живут, как правило, в гостевых домах или недорогих отелях, но всё же требуют минимальные условия — отдельный туалет и душ, кондиционер и телевизор в номере.
— Как правило, у таких туристов заложено две поездки на такси — из аэропорта или с вокзала до гостиницы и обратно. Всё остальное время они пользуются общественным транспортом или ходят пешком, покупают экскурсии, по вечерам стараются далеко от отеля не отходить, чтобы не возвращаться на такси. Для них стоимость проезда на такси в 400 рублей — просто шок, — говорит таксист Геннадий. Такие туристы, по его словам, обычно устанавливают себе шагомеры на телефоны, ходят по 10 тысяч шагов и питаются в столовых, объясняя это заботой о здоровом образе жизни. В день такие туристы не готовы тратить больше 2–3 тысяч рублей.
«В номера заказывают устрицы и дорогое шампанское»
Четвертая категория — это люди, которые могут себе позволить побольше, чем другие. Они едят исключительно в дорогих ресторанах, хотят попробовать разные блюда и разную кухню. Живут в отелях 3–4 звезды с бассейном и спа, могли бы позволить и подороже, но не видят в этом смысла.
Управляющая трехзвездочным отелем в Сочи Карина рассказала, что это в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и из других городов. Они пользуются услугами трансфера, требуют дорогие автомобили, любят хорошую еду и комфортный отдых на хорошо оборудованном пляже.
— В номера заказывают свежие устрицы и дорогое шампанское. Такая категория гостей побывала много где в мире, они требуют отменного сервиса, но не хамят. Мы стараемся не ударить в грязь лицом и создаем им условия не хуже, чем на заграничных курортах. Недавно у нас отдыхала большая семья из Москвы, они сразу попросили найти им хорошую няню для детей. Свою привозить не стали, мы им нашли здесь. Она занималась с детьми, они ездили на ВИП-экскурсии, в спа, в горы, в бани. В ресторане почти не питались, заказывали в номер, — рассказывает Карина.
«Как жаль, что я не на Лазурном берегу, а в этом гадюшнике — Адлере»
Последняя категория нашей классификации — это туристы, вынужденные проводить отпуск в Сочи. Им этот мир уже абсолютно понятен, они побывали везде, где только можно, но в силу разных обстоятельств в этом году приехали на российский курорт, где им не нравится абсолютно всё.
Николай, который предоставляет услуги ВИП-трансфера из аэропорта, говорит, что такие туристы уже садятся в машину с кислой физиономией. Лететь больше 4 часов из Москвы в Сочи им не нравится. От отдыха на курорте они не ждут ничего хорошего. Это в основном звезды, ну или известные в стране люди.
— «Как жаль, что я не на Лазурном берегу, а в этом гадюшнике — Адлере», — вот так и говорят многие наши клиенты. Постоянно чувствуется пренебрежение, они всячески подчеркивают, что никогда бы не приехали в Сочи, даже если бы им еще за это доплатили. Им не нравятся гостиницы, сервис, даже в лучших отелях. Они отрываются на водителях, сотрудниках отелей, официантах. Вредничают, хнычут и выкладывают слезливые посты в соцсетях. А недавно мы возили известную в стране личность, а она отказалась платить, потому что мы должны быть счастливы, что она снизошла до нас, — возмущается Николай.
Недавно в сочинских телеграм-каналах был опубликован пост известного телеведущего Дмитрия Шепелева, который отдыхал в Адлере с новой женой и двумя детьми. Он тоже, гуляя по адлерской гальке, мечтал о Лазурном береге. И не скрывал, что оказался здесь случайно, по недоразумению, на день. В первый и последний раз!
Туристам тоже есть что рассказать про отдых на российском юге. Они честно признались, что им не нравится в Сочи, Анапе, Адлере и других прибрежных городах. Почитайте их истории про неудачный отпуск.
Особенно много жалоб нынче на сочинские пляжи. Туристы показали фотографии, что там творится этим летом.
Есть претензии и к заграничному отдыху. Семья туристов рассказала, как получила химическое отравление во время отпуска в Турции (странные симптомы наблюдались даже у 5-летней девочки).