Жару до +30 градусов пообещали новосибирцам
синоптики — когда она придет в регион
Выходные будут по-прежнему дождливыми
Новосибирцев ждут прохладные выходные и жара на рабочей неделе. Новый прогноз составили новосибирские синоптики.
— Выходные будут прохладные. Пока сохраняется неустойчивый характер погоды и дожди грозового характера. А в понедельник и в течение недели температура будет повышаться и по области достигнут температуры в +30 градусов. Жара будет смещаться с юго-запада, — обнадежила новосибирцев начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В Новосибирске 23 июля, в субботу, местами небольшой дождь, ночью с грозой. Ветер северо-западный, западный
В воскресенье, 24 июля ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный ночью
25 июля ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный
Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.