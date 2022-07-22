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Жару до +30 градусов пообещали новосибирцам синоптики — когда она придет в регион

Выходные будут по-прежнему дождливыми

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Жара будет смещаться в регион с юго-запада

Жара будет смещаться в регион с юго-запада

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Новосибирцев ждут прохладные выходные и жара на рабочей неделе. Новый прогноз составили новосибирские синоптики.

— Выходные будут прохладные. Пока сохраняется неустойчивый характер погоды и дожди грозового характера. А в понедельник и в течение недели температура будет повышаться и по области достигнут температуры в +30 градусов. Жара будет смещаться с юго-запада, — обнадежила новосибирцев начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В Новосибирске 23 июля, в субботу, местами небольшой дождь, ночью с грозой. Ветер северо-западный, западный 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью ожидается +12... +14 градусов, днем +21... +23 градуса.

В воскресенье, 24 июля ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с, местами до 16 м/с. Ночью будет около +11... +13 градусов, днем +20... +22 градусов.

25 июля ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночные температуры в пределах +11... +13 градусов, днем +21... +25 градусов.

Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.

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