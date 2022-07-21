Хотели всех накормить и устроили катастрофу: как теперь избавиться от борщевика
И зачем вообще понадобилось его завозить
С борщом у известного нам борщевика нет ничего общего. Его название, по одной из версий, происходит от немецкого Borste, что в переводе означает «щетина» — уж очень напоминают ее зазубренные листья сорняка. Да, молодую зелень некоторых растений этого рода использовали для приготовления блюд, но то был совсем другой борщевик — сибирский. А тот, что взмывает в небо в российских полях — борщевик Сосновского. И каши (а тем более супа) с ним не сваришь. По ожиданиям биологов, он должен был спасти страну от голода, но в результате стал сорняком, который грозит ни много ни мало экологической катастрофой. Разбираемся, чем он так опасен и как с ним бороться.
Кто такой этот ваш борщевик?
Считается, что раньше борщевик жил в горах Кавказа на высоте 1,5–2 км над уровнем моря. Там-то его и обнаружили ученые, которые в послевоенные годы (1951–1952) искали быстрорастущее растение, чтобы сделать из него силос для кормления скота. Одним из этих ученых была Ида Манденова, которая назвала находку в честь своего учителя, исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского (он открыл и описал около 130 новых видов растений).
Борщевик привлек ученых благодаря трем основным свойствам (они-то впоследствии и стали проклятием, но кто ж знал) — он был неприхотливым, сочным и огромным.
— Борщевик цветет около полутора месяцев в середине лета, семена же вызревают к началу осени. Только одно растение может дать от 15 до 70 тысяч семян, — говорит кандидат биологических наук Надежда Бобылева. — Семена могут сохранять жизнеспособность в почве до десяти лет. Одно растение раскидывает семена в радиусе около четырех метров, а плотность зарослей на один квадратный метр может достигать 20 особей.
«Спасительное» растение привезли на испытательные станции, начали его изучать, выводить сорта и распространять по стране. Но что корове хорошо, то человеку, оказалось, — смерть.
— Со временем выяснилось, что молоко коров, которых кормили силосом из борщевика, становилось непригодным для употребления, — рассказывает Надежда Бобылева. — У телят возникали генетические мутации. Из-за этого научную работу свернули, но растение уже широко распространилось в природе.
Следующие несколько лет ученые потратили на то, чтобы признать борщевик Сосновского
иноагентом утратившим хозяйственную полезность и вымарать его из всех списков полезных растений, куда его успели включить. С 1 января 2015 года борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры, а в конце всё того же 2015 года его внесли в Отраслевой классификатор сорных растений РФ. Но дело его живет!
Чем опасен борщевик?
Оказалось, что борщевик растет агрессивно и за год прирастает по площади на 10%, выживая любые другие растения.
— Захватывая территорию, борщевик вытесняет другую растительность, даже самые живучие наши сорняки не могут дать ему отпор, — говорит активист сообщества «Антиборщевик» Мария Попова. — Через 10–15 лет после его вселения на территорию растения других видов там больше не растут. Сначала исчезают привычные растения, потом животным становится нечего есть и негде жить — и фауна тоже меняется.
Кроме того, во всех частях борщевика содержатся опасные эфирные масла — попадая на кожу при касании, под воздействием солнца они вызывают ожоги 2–3 степени, и ожоги эти весьма болезненны.
Третья опасность борщевика — запах. Считается, что достаточно обеспечить санитарную зону 10–20 метров, чтобы семена борщевика не попадали на участок, но аллергикам этого точно будет недостаточно: запах от крупных зарослей распространяется на километр от плантаций борщевика, поэтому аллергикам приходится всё лето пить таблетки.
Где растет борщевик?
Удивительно, но борщевик — это (пока еще) не общероссийская проблема. В Чите, например, о нем вообще ничего не слышали. Но есть и такие регионы, где разрастание борщевика без шуток стремится к званию экологической катастрофы. Это Московская, Ленинградская, Ярославская, Новгородская, Калужская, Псковская и Вологодская области.
Как справиться с борщевиком?
Есть несколько способов борьбы с борщевиком: опрыскивать гербицидами, срезать цветущие макушки до созревания семян, постоянно выкашивать, накрывать светонепроницаемой пленкой.
— Наиболее действенным является применение гербицидов, — говорит член британского королевского общества садоводов Александр Щенёв. — Срезая цветочные головки, мы просто отдаляем период плодоношения. Потеряв центральный стебель, растение даст боковые побеги, которые зацветут чуть позже. И они точно так же дадут семена. Пусть более мелкие и слабые, но все же полноценные. Накрывать пленкой — тоже вариант. Она лишает растение ультрафиолета, а без него борщевик нежизнеспособен. Накрыть пленкой целые поля, гектары, десятки гектаров, обочины, конечно, можно, но побеги борщевика настолько мощные, что они эту пленку будут поднимать. То есть дополнительно нужно что-то делать, чтобы удерживать пленку.
Если борщевика рядом с вами пока немного, его можно выкопать, подрубив корни. Лучше всего для этого подойдет хорошо заточенная штыковая лопата.
— Нужно перерубить все корни растения ниже точки роста, это место, где кончается корень и начинаются листья, — говорит Мария Попова. — Если срубить выше, то на верхней части корня останется несколько спящих почек, которые потом пойдут в рост. Целиком весь корень вынимать из земли не нужно. Борщевик не может отрастать от частей оставшегося в земле корня, а может только из тех самых почек, ниже которых мы копаем. Выкопанный борщевик можно просто бросить на произвол судьбы, если место сухое и солнечное, он там завянет. Если место влажное и в тени — лучше утилизировать выкопанные кочерыжки. Например, можно сделать компостную кучу или сложить в полиэтиленовый мешок, чтобы перегнили.
Еще один эффективный (но достаточно затратный по времени) способ победить борщевик — регулярный покос. Здесь, как и с другими растениями, действует правило «вода камень точит»: чем чаще вы будете скашивать сорняк, тем слабее он будет становиться.
— Нужно выбирать правильный момент для покоса — когда растение заканчивает цвести, но семена еще не созрели, — говорит Надежда Бобылева. — За несколько лет регулярного покоса борщевик бесследно исчезнет.
Косить борщевик специалисты рекомендуют каждые две-три недели, чтобы семена точно не успевали созревать и разноситься на новые территории. Скашивать сорняк однажды в середине цветения будет недостаточно: он успеет завязать семена и, хоть высоких трубок больше не выпустит, но на маленьких низеньких стеблях будет очень много маленьких зонтиков с большим количеством семян.
И если уж взялись косить, то пускайте под нож все обнаруженные растения. Иначе оставшиеся цвести борщевики произведут достаточно семян, чтобы продолжить оккупацию.