Хотели всех накормить и устроили катастрофу: как теперь избавиться от борщевика

Кто такой этот ваш борщевик?

Считается, что раньше борщевик жил в горах Кавказа на высоте 1,5–2 км над уровнем моря. Там-то его и обнаружили ученые, которые в послевоенные годы (1951–1952) искали быстрорастущее растение, чтобы сделать из него силос для кормления скота. Одним из этих ученых была Ида Манденова, которая назвала находку в честь своего учителя, исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского (он открыл и описал около 130 новых видов растений).



Борщевик привлек ученых благодаря трем основным свойствам (они-то впоследствии и стали проклятием, но кто ж знал) — он был неприхотливым, сочным и огромным.

