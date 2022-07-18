«Неустойчивый характер погоды»: когда в Новосибирск вернется погода до +27 градусов
Синоптики также предупреждают горожан о дожде
В Новосибирске облачная погода будет сменяться дождями и грозами, сообщили синоптики. При этом днем будет достаточно жарко. К четвергу температура днем может прогреться до +27 градусов.
— Сохраняется неустойчивый характер погоды до конца декады. Будет чередование облачных массивов с прояснениями. Над нашей территорией всё время циркулируют циклоны, они очень быстро смещаются, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
19 июля в Новосибирске ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, силой
В среду, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный
21 июля в городе местами кратковременные дождь, гроза. Ветер юго-западный, силой
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.