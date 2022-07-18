«Неустойчивый характер погоды»: когда в Новосибирск вернется погода до +27 градусов

В Новосибирске облачная погода будет сменяться дождями и грозами, сообщили синоптики. При этом днем будет достаточно жарко. К четвергу температура днем может прогреться до +27 градусов.

— Сохраняется неустойчивый характер погоды до конца декады. Будет чередование облачных массивов с прояснениями. Над нашей территорией всё время циркулируют циклоны, они очень быстро смещаются, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.