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«Неустойчивый характер погоды»: когда в Новосибирск вернется погода до +27 градусов

Синоптики также предупреждают горожан о дожде

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Быстро циркулирующие циклоны приносят в город непогоду

Быстро циркулирующие циклоны приносят в город непогоду

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В Новосибирске облачная погода будет сменяться дождями и грозами, сообщили синоптики. При этом днем будет достаточно жарко. К четвергу температура днем может прогреться до +27 градусов.

— Сохраняется неустойчивый характер погоды до конца декады. Будет чередование облачных массивов с прояснениями. Над нашей территорией всё время циркулируют циклоны, они очень быстро смещаются, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

19 июля в Новосибирске ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, силой 4–9 м/с. Температура ночью составит +10… +12 градусов, днем — +22… +24 градуса.

В среду, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3–8 м/с. Днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью ожидается +11… +13 градусов, днем — +23… +25 градусов.

21 июля в городе местами кратковременные дождь, гроза. Ветер юго-западный, силой 3–8 м/с. Ночью будет +13… +15 градусов, днем — +25… +27 градусов.

До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.

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