Жара или грозы? Изучаем прогнозы сервисов на новую рабочую неделю в Новосибирске
Погода решила не баловать новосибирцев
Новосибирцы передохнули от дождей, но на следующей рабочей неделе зонтик лучше дома не забывать. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет нас.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», рабочая неделя не будет жаркой. Дневные температуры ожидаются в пределах
Сервис Gismeteo предупреждает, что в понедельник, 18 июля, возможна гроза. Также грозы ожидаются и в конце рабочей недели. Средняя температура днем составит около
По данным гидрометцентра, в Новосибирске будет достаточно тепло. Днем ожидается около
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.