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Жара или грозы? Изучаем прогнозы сервисов на новую рабочую неделю в Новосибирске

Погода решила не баловать новосибирцев

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На следующей рабочей неделе зонтик лучше дома не забывать

На следующей рабочей неделе зонтик лучше дома не забывать

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Новосибирцы передохнули от дождей, но на следующей рабочей неделе зонтик лучше дома не забывать. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет нас.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», рабочая неделя не будет жаркой. Дневные температуры ожидаются в пределах +21... +23 градусов. Ночные — около +14... +16 градусов. При этом начало недели будет дождливым, а затем установится облачная погода.

Начало недели будет дождливым

Начало недели будет дождливым

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Сервис Gismeteo предупреждает, что в понедельник, 18 июля, возможна гроза. Также грозы ожидаются и в конце рабочей недели. Средняя температура днем составит около +19... +23 градусов. Ночью возможно похолодание до +9 градусов.

Сервис обещает много гроз на следующей неделе

Сервис обещает много гроз на следующей неделе

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По данным гидрометцентра, в Новосибирске будет достаточно тепло. Днем ожидается около +24... +26 градусов. Ночью — не ниже +13 градусов. Всю неделю возможны дожди.

Всю неделю возможны дожди

Всю неделю возможны дожди

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До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.

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