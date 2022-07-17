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По грибы, по ягоды

«Полтора часа — и два пакета груздей набраны»: показываем, где новосибирцы собирают грибы, несмотря на засуху

Белого гриба очень мало

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Без дождей грибов не так много, как хотелось бы

Без дождей грибов не так много, как хотелось бы

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Проливные дожди и грозы в Новосибирской области на время прекратились, а значит и грибов в лесу стало значительно меньше. Хотя некоторые новосибирцы собирают их ведрами и пакетами, несмотря на временную засуху. Смотрим, что они везут из леса, а главное — откуда.

Грибочки из Кудряшовского бора

Грибочки из Кудряшовского бора

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— Полтора часа — и два пакета с груздями набраны. Я, конечно, надеялась набрать немного груздей, но на такое количество не рассчитывала. Спасибо тебе, лес. Ориентир: Кудряшовский бор, — написала одна из пользовательниц группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

Собирают горожане не только грибы, но и ягоду. Например, чернику.

Черника в Мошковском районе

Черника в Мошковском районе

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Грибочек из <b class="_">Сузунского района</b>

Грибочек из Сузунского района

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Лисички можно собрать в березовых лесах

Лисички можно собрать в березовых лесах

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— Были сегодня в Каракане. Пусто! — сетует одна из пользовательниц группы. — Лес сухой, грибов нет, зато комаров валом. На обратном пути в Новосибирск заехали в березовые леса, набрали лисичек литров пять. Лисички тоже не очень развиваются без дождя, натыкались на полянки полностью высохших.

Грибочки из Ордынки

Грибочки из Ордынки

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Ведерко из <b class="_">Мошково</b>

Ведерко из Мошково

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Отличный улов в <b class="_">Сузуне</b>

Отличный улов в Сузуне

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Собраны в лесу в СНТ «Майское»

Собраны в лесу в СНТ «Майское»

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Новосибирцы начали собирать грузди — грибы уже появились в лесах, как белый гриб и лисички. Смотрим, что удалось привезти грибникам из леса, а также публикуем карту грибных мест.

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