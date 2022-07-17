«Полтора часа — и два пакета груздей набраны»: показываем, где новосибирцы собирают грибы, несмотря на засуху
Белого гриба очень мало
Проливные дожди и грозы в Новосибирской области на время прекратились, а значит и грибов в лесу стало значительно меньше. Хотя некоторые новосибирцы собирают их ведрами и пакетами, несмотря на временную засуху. Смотрим, что они везут из леса, а главное — откуда.
— Полтора часа — и два пакета с груздями набраны. Я, конечно, надеялась набрать немного груздей, но на такое количество не рассчитывала. Спасибо тебе, лес. Ориентир: Кудряшовский бор, — написала одна из пользовательниц группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
Собирают горожане не только грибы, но и ягоду. Например, чернику.
— Были сегодня в Каракане. Пусто! — сетует одна из пользовательниц группы. — Лес сухой, грибов нет, зато комаров валом. На обратном пути в Новосибирск заехали в березовые леса, набрали лисичек литров пять. Лисички тоже не очень развиваются без дождя, натыкались на полянки полностью высохших.
Новосибирцы начали собирать грузди — грибы уже появились в лесах, как белый гриб и лисички. Смотрим, что удалось привезти грибникам из леса, а также публикуем карту грибных мест.