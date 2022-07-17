Мы спросили у врачей, сколько воды надо пить в жару, и вот что они ответили
И сколько ее можно выпить без вреда для здоровья
На жаре так и хочется держаться поближе к источнику воды. Но если вы думаете, что чем больше ее выпьете, тем эффективнее охладится организм, скорее забудьте об этом заблуждении. От водного переизбытка лучше вам точно не станет, зато хуже — запросто. И в истории медицины есть такие случаи, когда пристрастие к так называемой живительной влаге приводило к летальному исходу. В этом тексте мы вместе с врачами разбираемся, сколько воды положено человеку в сутки, как меняется эта норма в зависимости от погодных и прочих условий и какая доза воды опасна для человека.
Сколько воды в день вообще надо пить?
Если верить расхожему мнению, человеку надо выпивать восемь стаканов, или два литра, воды в день. Но никакой доказательной базы под этим утверждением нет. Кроме одной публикации Национального исследовательского совета США в 1945 году, где упоминается, что «подходящая норма воды для взрослых составляет 2,5 литра в день в большинстве случаев, обычный стандарт для разных людей — 1 миллилитр на каждую калорию пищи». То есть чисто логически и получается два литра воды на 2000 ккал в день, которые считаются золотой серединой в питании.
Но буквально следом в той же публикации говорится, что «большая часть этого количества содержится в приготовленных пищевых продуктах». То ли кто-то не дочитал до этого места, то ли не придал значения, но два литра воды в сутки крепко засели в человеческом сознании.
На самом деле есть несколько формул для расчета нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров (пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий) и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Обычная вода или минеральная?
— Минеральная вода — это не питьевая. Пить ее литрами не полезно, — говорит диетолог Галина Барташевич. — Для тех, кто хочет улучшить работу пищеварения (например, выражен желчегонный эффект), она пьется за полчаса до еды в теплом виде. Всем остальным — после еды, причем не сразу, а через полчаса-час, мелкими глотками, не торопясь.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более 1 г/л, а также лечебно-столовые — с минерализацией 4–5 г/л. При этом за один раз можно выпить стакан воды не больше 200 мл. Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце. Чаще всего уровень минерализации указан на упаковке. А чтобы вам было удобнее классифицировать воду, загляните в специальную таблицу.
В минералке, конечно, водятся полезные вещества, но некоторые сорта содержат очень много натрия, а это может быть опасно, особенно для тех, кто страдает от гипертонии. Избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопровождающимися отеками и повышенным артериальным давлением. Регулярное употребление минеральной воды с низким содержанием фтора способствует развитию флюороза, может вызвать нарушение прочности костей и возникновение кариеса. В то же время большое количество фтора нарушает работу организма.
На химический состав минералки вообще интересно взглянуть. Там есть даже токсичные элементы. Поэтому неправильно выбранная минеральная лечебно-столовая вода не только не обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и заметно ухудшит самочувствие.
Сколько воды пить в жару?
Жара — тот редкий случай, когда организму нужна принудительная гидратация. При высокой температуре воздуха надо постоянно что-то пить: по 100–150 мл жидкости каждые 15 минут, пока находитесь на улице. Упиваться водой не стоит — количество жидкости всё еще зависит от индивидуальных особенностей и других факторов. К примеру, понятно, что человек весом 50 килограммов, который отдыхает где-то в тени, будет терять куда меньше жидкости, чем 90-килограммовый бедолага, которого потянет сыграть пару партий в пляжный волейбол.
Так что придерживайтесь правила «100–150 мл жидкости каждые 15 минут», а если почувствовали неладное — учащенное сердцебиение, пониженное давление, сухость кожи и слизистых оболочек, вялость, сильную жажду (всё это — признаки обезвоживания), — ползите в тень или в прохладное помещение и отпаивайтесь.
Но не забывайте, что выпить разом много воды — плохая идея. Можно получить водное отравление.
Как можно отравиться водой?
— Напиться до водной интоксикации можно, если вы выпьете воды в 3–4 раза больше положенного, — говорит Галина Барташевич. — Ваши почки просто не успеют вывести из организма всё выпитое, концентрация соли упадет — и вода начнет заполнять внутриклеточную среду. В результате — отек мозга, легких. В известных медицине случаях отравления водой с летальным исходом люди меньше чем за сутки выпивали не менее семи литров.
Кроме того, чем больше воды вы пьете, тем больше разбавляете полезные электролиты, необходимые для клеток миокарда. Решается проблема просто: восполнить электролиты можно, выпив с утра 250–300 мл теплой воды с долькой лимона или добавив в нее щепотку соли. Да, теплой вода должна быть не только с утра, но и вообще на протяжении всего дня.
— Некоторые умудряются положить бутылку с водой в морозилку. В этом случае вы получите резкий перепад температур, в результате которого возникает воспаление миндалин, — говорит Галина Барташевич. — Казалось бы, не мороз на улице, а бактериальные, вирусные инфекции — и человек начинает заболевать. Кроме того, надо понимать, сколько жидкости придется пить каждому человеку. Если температура воздуха меньше 25 градусов, то расчет — 25 мл на килограмм веса. Как только температура становится выше 25 градусов — 30 мл на кило. В среднем 1,8–2 литра.
Кофе или чай могут заменить воду?
В том-то и дело, что под жидкостью диетологи подразумевают практически всё. Сюда входят и фрукты, и овощи, и супы, и молоко. Огурец, например, на 95% состоит из воды, а салат айсберг — на 98%.
— Общее потребление жидкости включает не только воду, но и суп, чай, компот, кофе, квас, кефир, жидкость овощей и фруктов и та, которую мы получаем с едой; например, в твороге — до 70% воды, — говорит Вероника Черанева.
Единственное, диетологи обращают внимание на то, что восполнять жидкость в организме все-таки лучше всего водой, потому что в ней нет калорий и добавок. В отличие от разных соков, морсов, смузи и прочих напитков, вода максимально инертна и не оказывает влияния на желудок. А любая жидкость, которая содержит сахар, клетчатку или экстрактивные вещества, стимулирует выработку желудочного сока.
Специалисты также советуют жарким летом добавить в свой список напитков зеленый чай и фиточай с мятой, мелиссой, каркаде и шиповником. Также можете побаловать себя и попробовать шесть холодных напитков с кофе, которые легко сделать дома.
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