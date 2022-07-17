Мы спросили у врачей, сколько воды надо пить в жару, и вот что они ответили

Но буквально следом в той же публикации говорится, что «большая часть этого количества содержится в приготовленных пищевых продуктах». То ли кто-то не дочитал до этого места, то ли не придал значения, но два литра воды в сутки крепко засели в человеческом сознании.



На самом деле есть несколько формул для расчета нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода.

