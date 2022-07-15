Так срезать или выкручивать? Ставим точку в вечном споре грибников

Летом нас обычно одолевают два вопроса: так на квасе или все-таки на кефире лучше готовить окрошку и как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать? Узнать всё об окрошке (и даже немного больше, чем хотелось бы) вы можете в нашем рейтинге летних супов — от сомнительного к самому полезному, а сейчас попытаемся поставить точку в грибном вопросе.



По словам миколога Виктора Мухина, вопрос о том, как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать, гуляет ровно столько, сколько люди эти самые грибы собирают. Несколько десятилетий назад в нём даже вроде как поставили точку, но природа циклична, и выросло (прямо как грибы!) новое поколение грибников, которые задаются всё теми же извечными вопросами.

