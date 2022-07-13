Огромная Луна взойдет над Новосибирском сегодня ночью — рассказываем, когда лучше смотреть на небо

Ночью с 13 на 14 июля над Новосибирском можно будет наблюдать Суперлуние. Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, сегодня ночью Луна приблизиться к Земле на минимальное расстояние за 2022 год.

— Суперлуние — термин не астрономический, а народный. В эту ночь Луна будет достаточно яркой и большой. Если погода позволит, можно будет ее увидеть. Само событие знаменует то, что Луна проходит самое минимальное расстояние от Земли в этом году. Это 357 264 километров, — рассказал специалист.