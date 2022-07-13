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Огромная Луна взойдет над Новосибирском сегодня ночью — рассказываем, когда лучше смотреть на небо

Спутник Земли приблизится к планете на минимальное расстояние

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По словам астронома Андрея Никифорова, Луну можно будет увидеть несмотря на облака

По словам астронома Андрея Никифорова, Луну можно будет увидеть несмотря на облака

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Ночью с 13 на 14 июля над Новосибирском можно будет наблюдать Суперлуние. Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, сегодня ночью Луна приблизиться к Земле на минимальное расстояние за 2022 год.

— Суперлуние — термин не астрономический, а народный. В эту ночь Луна будет достаточно яркой и большой. Если погода позволит, можно будет ее увидеть. Само событие знаменует то, что Луна проходит самое минимальное расстояние от Земли в этом году. Это 357 264 километров, — рассказал специалист.

По словам Андрея Никифорова, Луну можно будет увидеть несмотря на облачную погоду:

— Скорее всего, удастся увидеть сквозь просветы. Луна достаточно яркий объект на небе, тем более в полнолуние, — подчеркнул астроном.

Луна появится на небе в 22:50 — в это время её уже можно будет увидеть. Однако Андрей Никифоров советует смотреть на небо ближе к 23:00. Зайдет Луна к 4 часам утра.

В прошлом году суперлуние в Новосибирске прошло 26 мая.

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