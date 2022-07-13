Теплый циклон придет в Новосибирск: когда воздух прогреется до +26 градусов

В конце недели Новосибирск окажется в теплом секторе циклона. Из-за этого температура воздуха в городе повысится.

— 16 июля происходит переход на юго-восточный ветер. Через западные районы к нам будет смещаться циклон, Новосибирск окажется в его теплой части, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

14 июля в Новосибирске будет преимущественно без осадков, ветер северо-западный силой 3–8 м/с. Температура ночью составит +10… +12 градусов, днем — +21… +23 градуса.

