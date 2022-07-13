Теплый циклон придет в Новосибирск: когда воздух прогреется до +26 градусов
В пятницу возможен дождь
В конце недели Новосибирск окажется в теплом секторе циклона. Из-за этого температура воздуха в городе повысится.
— 16 июля происходит переход на юго-восточный ветер. Через западные районы к нам будет смещаться циклон, Новосибирск окажется в его теплой части, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
14 июля в Новосибирске будет преимущественно без осадков, ветер северо-западный силой 3–8 м/с. Температура ночью составит +10… +12 градусов, днем — +21… +23 градуса.
В пятницу, 15 июля, ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер ночью юго-восточный, а днем — северо-западный силой 3–8 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Ночью — +12… +14 градусов, днем — +21… +23 градуса.
16 июля в городе преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный силой 3–8 м/с, днем с усилением до 14 м/с. Ночью — +12… +14 градусов, днем — +24… +26 градусов.
В Новосибирске с 14 июля объявили штормовое предупреждение из-за понижения уровня воды в реке Оби. В Гидрометцентре объяснили, что это значит.