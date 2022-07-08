В Новосибирске листья пожелтели в середине лета — объясняем почему

На некоторых деревьях в Новосибирске уже пожелтели листья. На это обратили внимание читатели НГС. Мы спросили у эксперта, с чем это связано.

По словам директора Сибирского питомника растений Сергея Полякова, причина пожелтения листьев в июле — ранняя и жаркая весна.

— Если помните, уже с 15 апреля было тепло. И морозных дней, кроме начала июля, не было. Действительно, сегодня у меня наблюдаются на яблонях, вишнях, сливах и даже на декоративных растениях недоразвитые желтые листики. Это произошло из-за того, что апрельская влагозарядка оказалась очень слабой. В апреле практически не было дождей, а в мае стояла трехнедельная жара под 30 градусов, — объяснил Сергей Поляков.