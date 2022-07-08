В Новосибирске листья пожелтели в середине лета — объясняем почему
По словам специалиста, таким листикам не хватило влаги, чтобы развиться
На некоторых деревьях в Новосибирске уже пожелтели листья. На это обратили внимание читатели НГС. Мы спросили у эксперта, с чем это связано.
По словам директора Сибирского питомника растений Сергея Полякова, причина пожелтения листьев в июле — ранняя и жаркая весна.
— Если помните, уже с 15 апреля было тепло. И морозных дней, кроме начала июля, не было. Действительно, сегодня у меня наблюдаются на яблонях, вишнях, сливах и даже на декоративных растениях недоразвитые желтые листики. Это произошло из-за того, что апрельская влагозарядка оказалась очень слабой. В апреле практически не было дождей, а в мае стояла трехнедельная жара под 30 градусов, — объяснил Сергей Поляков.
Из-за недостатка влаги некоторые листики не успели развиться и уже начали увядать:
— То есть растения себя чувствуют еще там — в мае. И то, что сегодня вот эти первые листики желтые наблюдаются, — это не болезнь. Растение в свое время выпустило листик, он оказался недоразвитым, и у него пришел срок увядания. Это нормальное явление, — рассказал специалист.
При этом если листья скручены или повреждены, это значит, что дерево чем-то болеет.
В июне в Новосибирской области обнаружили несколько очагов распространения непарного шелкопряда. Это вредитель, способный быстро уничтожать леса. Он сгрызает листву с деревьев. В Минприроды региона пояснили, что его не смогли вовремя потравить из-за недостатка финансирования.