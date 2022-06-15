Непарный шелкопряд уничтожает леса в районах НСО: у Минприроды нет денег на борьбу с ним — пугающее видео
Сейчас личинки уже достаточно выросли, чтобы превратиться в бабочек
В Новосибирской области обнаружено несколько очагов распространения непарного шелкопряда — вредителя, способного очень быстро уничтожать леса, сгрызая всю листву с деревьев. Их учет ведется с осени.
Где уже выявлены очаги
Очаги были выявлены осенью прошлого года в Барабинском, Татарском и Куйбышевском лесничествах и Усть-Тарском районе. Общая площадь составила больше
Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает до 300 видов растений. Среди них почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Это типичный лесной вредитель, но любит и садовые культуры, особенно яблоню. В период массового размножения способен уничтожать листья, а с ними приводить к гибели деревья на тысячах гектаров.
Читатель НГС пожаловался, что личинки повредили леса и в Красноозерском районе. Он прислал в редакцию видео, что натворил вредитель.
— Как вам такие пейзажи? И это не только в нашем районе. Интересно было бы услышать комментарии специалистов лесного хозяйства, — отметил читатель. — Это происходит уже несколько лет. И с каждым годом масштабы всё сильнее. Насколько мне известно, если дерево так страдает 2–3 года, то погибает. Что ж, будет много дров. На майские праздники уже была пыльная буря.
Видео длится почти две минуты, но на протяжении всего ролика можно увидеть колоссальный вред, нанесенный шелкопрядом. Тысячи деревьев стоят голыми.
Читатель добавил, что такая же картина сейчас в Кочковском и Карасукском районах, а также в близлежащих районах Алтайского края.
Агроном Людмила Шубина подтвердила слова читателя: дерево без листвы легко может погибнуть, и такие повреждения точно не останутся бесследными, даже если растение в этот раз справится и нарастит зеленую массу.
Решение о борьбе примут осенью
В Минприроды объяснили, почему не потравили непарного шелкопряда этой весной, как положено.
— В связи с отсутствием финансирования министерству не представляется возможным выполнить мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в насаждениях лесного фонда в 2022 году, — ответили на запрос корреспондента НГС в ведомстве. — Сейчас на поврежденных лесных участках непарным шелкопрядом наблюдается прекращение питания гусеницы. Переходит в стадию окукливания.
Совсем скоро вылетят новые бабочки и смогут дальше распространяться по региону. Состояние лесных насаждений, которые уже в этом году повреждены вредителем, оценивается ведомством как удовлетворительное. В Минприроды НСО уверяют, что листва на поврежденных деревьях восстановится уже в этом сезоне и они не погибнут. Но точные данные будут только осенью этого года.
— Согласно рекомендациям по надзору за непарным шелкопрядом, учет очагов непарного шелкопряда целесообразно проводить по яйцекладкам в осенний период (сентябрь). По итогам осенней инвентаризации очагов вредных организмов на территории земель лесного фона Новосибирской области специалистами филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Новосибирской области» будет определен объем мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда и способ борьбы с ним, — уверяют в ведомстве.
В Минприроды добавили, что осенью будет принято решение, проводить ли обработку от вредителя в мае следующего года. Для этого планируется использовать биологический препарат.
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