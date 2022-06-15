Непарный шелкопряд уничтожает леса в районах НСО: у Минприроды нет денег на борьбу с ним — пугающее видео

Непарный шелкопряд — вредитель, который повреждает до 300 видов растений. Среди них почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Это типичный лесной вредитель, но любит и садовые культуры, особенно яблоню. В период массового размножения способен уничтожать листья, а с ними приводить к гибели деревья на тысячах гектаров.



Читатель НГС пожаловался, что личинки повредили леса и в Красноозерском районе. Он прислал в редакцию видео, что натворил вредитель.



— Как вам такие пейзажи? И это не только в нашем районе. Интересно было бы услышать комментарии специалистов лесного хозяйства, — отметил читатель. — Это происходит уже несколько лет. И с каждым годом масштабы всё сильнее. Насколько мне известно, если дерево так страдает 2–3 года, то погибает. Что ж, будет много дров. На майские праздники уже была пыльная буря.